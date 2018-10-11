Мероприятие, в котором должны принять участие Порошенко и Лукашенко, состоится в Гомеле.

Украина и Беларусь проведут первый Форум регионов 25-26 октября. Он состоится в белорусском Гомеле.

Об этом сообщила пресс-служба вице-премьер-министра, министра регионального развития Геннадия Зубко.

"Мы рассчитываем, что этот форум обеспечит широкую презентацию экспортных возможностей регионов Украины и развития кооперационных связей на межрегиональном уровне. В его рамках должны быть подписаны двусторонние соглашения о сотрудничестве как на уровне городов, так и на уровне областей", - сообщил он на заседании межправительственной украинско-белорусской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

Форум, который был инициирован в прошлом году, будет проходить под эгидой глав государств. Поэтому предполагается встреча президента Украины Петра Порошенко и президента Беларуси Александра Лукашенко.