В пунктах временного размещения из-за пожара на арсенале в Ичне остаются более 500 человек

В 9 пунктах приема размещены 5538 взрослых и 26 детей.

В пунктах размещения эвакуированных жителей Ичнянского района остаются более полутысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украниы.

В 9 пунктах приема размещены 564 человека, в том числе 26 детей. Им предоставляют горячее питание, а также оказывают медицинскую и психологическую помощь. ГосЧС отмечает, что психологи провели работу с 850 эвакуированными жителями.

За сегодняшний день пиротехники ГосЧС 8 раз выезжали на вызовы населения для обезвреживания взрывоопасных предметов, всего с начала ЧП количество таких заявок уже превысило сотню.

По состоянию на полдень четверга тушение пожара на арсенале продолжается. С начала суток пожарные самолеты осуществили 11 сбросов воды (88 тонн), всего же с начала работ осуществлено 32 сброса воды (256 тонн).

Напомним, Красный крест доставил несколько тысяч предметов первой необходимости для населения, которое было вынуждено покинуть свои дома из-за взрывов боеприпасов на 6-м арсенале возле Ични (Черниговская область).