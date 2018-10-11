Комнаты полиции в харьковском метро оборудуют видеокамерами

Камеры поставят в помещениях, предназначенных для работы с людьми.

В комнатах полиции в харьковском метро установят камеры видеонаблюдения. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Решение было принято после того, как группа сотрудников сектора патрульной полиции, которые несли службу на станции метро "Южный вокзал", была разоблачена в издевательствах над задержанными и вымогательстве у них денег за непривлечение к административной ответственности.

"Мною дано поручение на установку камер наблюдения в помещениях, где работают с людьми. Камеры, которые будут стоять в этих кабинетах, будут выведены на сервер с архиватором, и мы будем видеть, кого кто опрашивал, и с какой целью эти люди туда доставлялись", - сказал Бех.

Напомним, прокуратура Харьковской области разоблачила группу работников Национальной полиции, подозреваемых в издевательствах над задержанными и получении взяток. Правоохранителей задержали во время получения неправомерной выгоды. В настоящее время трем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.