Начальника поста "Рава-Русская" Львовской таможни поймали на взятках

Он вымогал деньги у бизнесмена за беспрепятственное оформление товаров.

Начальника поста "Рава-Русская" Львовской таможни поймали на взятках
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности разоблачили на взятке начальника таможенного поста "Рава-Русская" Львовской таможни.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что начальник поста через посредника вымогал деньги у бизнесмена за несоздание искусственных препятствий при оформлении товаров.

Чиновника и посредника задержали при получении очередной части взятки в размере 21 тыс. гривен. В целом задокументировали получение злоумышленником почти 70 тыс. гривен неправомерной выгоды

Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

По результатам следственных действий задержанным будет сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса. Также готовятся ходатайства об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в конце августа полиция разоблачила сотрудников Львовской таможни, которые организовали "схему" ввоза автомобилей на "евробляхах".


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