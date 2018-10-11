Начальника поста "Рава-Русская" Львовской таможни поймали на взятках
Он вымогал деньги у бизнесмена за беспрепятственное оформление товаров.
Сотрудники Службы безопасности разоблачили на взятке начальника таможенного поста "Рава-Русская" Львовской таможни.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что начальник поста через посредника вымогал деньги у бизнесмена за несоздание искусственных препятствий при оформлении товаров.
Чиновника и посредника задержали при получении очередной части взятки в размере 21 тыс. гривен. В целом задокументировали получение злоумышленником почти 70 тыс. гривен неправомерной выгоды
По результатам следственных действий задержанным будет сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса. Также готовятся ходатайства об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в конце августа полиция разоблачила сотрудников Львовской таможни, которые организовали "схему" ввоза автомобилей на "евробляхах".
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Политика
11.10.2018 15:51