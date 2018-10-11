За сутки на Донбассе погибли четверо военнослужащих, трое ранены

Боевики 28 раз нарушили режим прекращения огня.

За сутки на Донбассе погибли четверо военнослужащих, трое ранены
Фото: Макс Левин

За минувшие сутки боевики 28 раз открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе, 12 раз применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли и трое получили ранения. Двое военнослужащих получили смертельные ранения в результате подрыва на минно-взрывном устройстве", - говорится в утренней сводке штаба ООС.

Боевики вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82-мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также прицельный огонь вел снайпер.

Под обстрелы попали позиции ВСУ в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Степное, Троицкое, Луганское, Майское, Зайцево, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Лебединское и Широкино.

Укреппункты бойцов ООС в районе Крымского, Новотошковского, Майского, Новолуганского и Красногоровки обстреливали из минометов калибра 120-мм. Из минометов 82-го калибра били по опорным пунктам ВСУ вблизи Крымского, Новотошковского, Новолуганского, Авдеевки, Красногоровки, Гнутово и Лебединского. Защитников Золотого и Гнутово также обстреливали противотанковыми ракетами, а Крымского и Майского - из вооружения боевых машин пехоты. По позициям военных вблизи Новотошковского вели огонь из зенитной установки ЗУ-23-2. Опорный пункт в районе Гнутово обстреливал снайпер.

По данным украинской разведки, в течение суток шестеро боевиков уничтожено и 10 получили ранения

С начала текущих суток враг зафиксировано три обстрела на Мариупольском направлении - в районе Гнутово и Широкино. Огонь вели из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, тяжелое вооружение не применялось.

Напомним, ранее силы ООС продвинулись на 1,2 км возле Волновахи и зачистили от боевиков заброшенное село.


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