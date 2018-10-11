За сутки на Донбассе погибли четверо военнослужащих, трое ранены

Боевики 28 раз нарушили режим прекращения огня.

За минувшие сутки боевики 28 раз открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе, 12 раз применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли и трое получили ранения. Двое военнослужащих получили смертельные ранения в результате подрыва на минно-взрывном устройстве", - говорится в утренней сводке штаба ООС.

Боевики вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82-мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также прицельный огонь вел снайпер.

Под обстрелы попали позиции ВСУ в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Степное, Троицкое, Луганское, Майское, Зайцево, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Лебединское и Широкино.

Укреппункты бойцов ООС в районе Крымского, Новотошковского, Майского, Новолуганского и Красногоровки обстреливали из минометов калибра 120-мм. Из минометов 82-го калибра били по опорным пунктам ВСУ вблизи Крымского, Новотошковского, Новолуганского, Авдеевки, Красногоровки, Гнутово и Лебединского. Защитников Золотого и Гнутово также обстреливали противотанковыми ракетами, а Крымского и Майского - из вооружения боевых машин пехоты. По позициям военных вблизи Новотошковского вели огонь из зенитной установки ЗУ-23-2. Опорный пункт в районе Гнутово обстреливал снайпер.

По данным украинской разведки, в течение суток шестеро боевиков уничтожено и 10 получили ранения

С начала текущих суток враг зафиксировано три обстрела на Мариупольском направлении - в районе Гнутово и Широкино. Огонь вели из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, тяжелое вооружение не применялось.

Напомним, ранее силы ООС продвинулись на 1,2 км возле Волновахи и зачистили от боевиков заброшенное село.