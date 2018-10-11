Лукашенко высказался об идее о включении Беларуси в состав РоSSии

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что говорить о включении Беларуси в состав РоSSии смешно.

Об этом глава государства заявил во время встречи с послом РоSSии в Беларуси Михаилом Бабичем, сообщила пресс-служба Лукашенко.

«В XXI веке говорить (как они пишут там) об инкорпорации, включении Беларуси в состав РоSSии, просто смешно. И я ни разу от нынешнего президента РоSSии этого не слышал, и прошлого, первого президента РоSSии», — сказал белорусский лидер.

Также Лукашенко считает, что Беларусь стала суверенной и благодаря РоSSии.

«Незыблемо одно, и вы это знаете, — мы суверенная и независимая страна. Если уж откровенно говорить, не только благодаря устремлениям нашего народа мы стали суверенным и независимым государством. Этого хотела РоSSия и тогдашнее руководство РоSSии», — сказал он.