Лукашенко высказался об идее о включении Беларуси в состав РоSSии

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что говорить о включении Беларуси в состав РоSSии смешно.

Об этом глава государства заявил во время встречи с послом РоSSии в Беларуси Михаилом Бабичем, сообщила пресс-служба Лукашенко.

«В XXI веке говорить (как они пишут там) об инкорпорации, включении Беларуси в состав РоSSии, просто смешно. И я ни разу от нынешнего президента РоSSии этого не слышал, и прошлого, первого президента РоSSии», — сказал белорусский лидер.

Также Лукашенко считает, что Беларусь стала суверенной и благодаря РоSSии.

«Незыблемо одно, и вы это знаете, — мы суверенная и независимая страна. Если уж откровенно говорить, не только благодаря устремлениям нашего народа мы стали суверенным и независимым государством. Этого хотела РоSSия и тогдашнее руководство РоSSии», — сказал он.


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