Страны ЕС призывают ужесточить правила выдачи "золотых виз"

Европейский союз должен ужесточить практику предоставления визы, вида на жительство или гражданства в обмен на инвестиции в одну из стран блока.

С таким призывом в совместном докладе выступили международные неправительственные организации Transparency International и Global Witness, передает Европейская правда.

«Совместно с Global Witness мы призываем ЕС принять меры, чтобы установить общие стандарты и механизмы для снижения риска коррупции по программам «золотых виз», — говорится в заявлении.

Правозащитники отмечают: коррупционеры из разных стран мира могут покупать себе безопасность в ЕС , а проверки обстоятельств выдачи документов не являются удовлетворительными.

Так, правительственные схемы «продажи» гражданства за большие инвестиции в настоящее время существуют в 13 странах ЕС : Австрии, Кипре, Люксембурге, Мальте, Греции, Латвии, Португалии, Испании , Ирландии, Великобритании, Болгарии, Нидерландах и Франции. Венгрия прекратила свою программу.