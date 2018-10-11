Страны ЕС призывают ужесточить правила выдачи "золотых виз"

Европейский союз должен ужесточить практику предоставления визы, вида на жительство или гражданства в обмен на инвестиции в одну из стран блока.

С таким призывом в совместном докладе выступили международные неправительственные организации Transparency International и Global Witness, передает Европейская правда.

«Совместно с Global Witness мы призываем ЕС принять меры, чтобы установить общие стандарты и механизмы для снижения риска коррупции по программам «золотых виз», — говорится в заявлении.

Правозащитники отмечают: коррупционеры из разных стран мира могут покупать себе безопасность в ЕС, а проверки обстоятельств выдачи документов не являются удовлетворительными.

Так, правительственные схемы «продажи» гражданства за большие инвестиции в настоящее время существуют в 13 странах ЕС: Австрии, Кипре, Люксембурге, Мальте, Греции, Латвии, Португалии, Испании, Ирландии, Великобритании, Болгарии, Нидерландах и Франции. Венгрия прекратила свою программу.

Согласно данным организаций, за последнее десятилетие по программам «золотых виз» в ЕС появилось более 6 тыс. новых граждан и около 100 тыс. жителей. Больше всех виз инвесторам выдают Испания, Кипр, Латвия, Португалия и Великобритания. За прошедшие десять лет прямые общие инвестиции в ЕС по этим программам составили $ 25 млрд.


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