Два КПВВ на границе с оккупированным Крымом приостанавливали работу в воскресенье (обновлено)

"Чонгар" работал в штатном режиме

Два КПВВ на границе с оккупированным Крымом приостанавливали работу в воскресенье (обновлено)
Фото: investigator.org.ua

На административной границе с временно оккупированной территорией Автономной республики Крым сегодня, 12 августа, приостановили работу двух контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ). Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления ГПСУ.

"Сегодня в контрольном пункте "Каланчак" фиксируются перебои в оформлении транспортных средств из-за работ по восстановлению базы данных украинской таможни. Пешеходы при этом оформляются в установленном порядке", - отметили в ведомстве.

В региональном управлении ГПСУ отметили, что проводят мероприятия по перенаправлению автомобилей на другие КПВВ.

"Вместе с тем, по информации граждан, которые направлялись через КПВВ "Чаплинка", в так называемом "пункте пропуска" оккупантов, отсутствует электропитание (резервные источники также у них не работают). Из-за такой обстановки у оккупантов ни транспортные средства, ни пешеходы не пропускаются", - отметили пограничники.

КПВВ "Чонгар" работает в штатном режиме.

Обновление. К на 17:30 КПВВ "Каланчак" перешел на работу в штатном режиме, но напротив "Чаплинки" пропуска нет. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы

Ранее сообщалось, что из-за визитов в оккупированный Крым за год в Украину не пустили 1,5 тыс. иностранцев.


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