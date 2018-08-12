Двое военных получили ранения на Донбассе в воскресенье

Боевики применяли минометы, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

Боевики на Донбассе 20 раз нарушили режим перемирия в воскресенье с 7:00 до 18:00. В результате боевых действий были ранены двое украинских военнослужащих.

Об этом говорится в сообщении штаба Операции объединенных сил.

Обстрелы из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия зафиксированы возле Крымского, Пивденного, Светлодарска, Зайцево, Марьинки, Чермалыка, Павлополя, Гнутово, Водяного и Лебединского.

Кроме того, позиции около Крымского, Водяного и Лебединского были обстреляны из минометов калибра 120 и 82 мм, а у Николаевки Донецкой области работала снайперская пара противника.

Напомним, что 11 августа боевики совершили 34 обстрела, в результате один военный был ранен.