Тука: Украина изучает силовой сценарий разблокирования Азовского моря

Он также добавил, что не видит чисто военного пути решения проблемы.

Тука: Украина изучает силовой сценарий разблокирования Азовского моря
Георгий Тука
Фото: zik

Украина изучает силовой сценарий разблокирования Азовского моря в ответ на действия РоSSийской Федерации. Об этом рассказал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в интервью "Апострофу".

В частности, Тука отметил, что силовое разблокирование Азовского моря изучается. В то же время он подчеркнул, что не готов обнародовать такой сценарий.

"Ситуация очень сложная, но я не могу сказать, что мы его (Азовское море, - ред.) потеряли. Я не готов обнародовать определенные сценарии, которые мы сейчас изучаем, в том числе применение силы относительно разблокирования. Вопрос очень сложный. И я просто не хотел бы сейчас, не имея определенного решения, рассказывать о предстоящих действиях", - сказал Тука.

Он также добавил, что не видит чисто военного пути решения данной проблемы.

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что военно-политическое руководство РоSSийской Федерации рассматривает Азово-Черноморский регион как важный плацдарм для своей дальнейшей экспансии.

Кроме того, Президент Украины Петр Порошенко обсуждал угрозы, создаваемые РФ в Черном и Азовском морях, на саммите "Украина-ЕС". Он отметил, что рассчитывает на поддержку международных партнеров в усилении давления на РФ для снятия роSSийской блокады в Азовском море.

Азовское море, согласно договору от 2004 года между Украиной и РФ о сотрудничестве в Азовском море и Керченском проливе, является морем внутреннего пользования.


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