На Донбассе задержали россиянина, который снимал на видео позиции военных ООС

По его словам, он приехал в Украину путешествовать

На Донбассе задержали мужчину с роSSийским паспортом за видеосъемку позиций военных операции Объединенных сил (ООС). Об этом сегодня, 12 августа, сообщили в штабе ООС.

Мужчину заметили накануне военнослужащие одной из механизированных бригад из состава ОС. Он вел видеосъемку позиций на свой мобильный телефон. Задержанным оказался гражданин РоSSии.

"По его словам он он приехал в Украину путешествовать. Военнослужащих заинтересовал тот факт, что "турист" прибыл из Сургута, а среди исторических и культурных памятников в Украине его интересовали только позиции подразделений Вооруженных сил Украины, которые он снимал и тщательно хранил у себя на мобильном телефоне", - говорится в сообщении.

Расстояние от Сургута, из которого приехал мужчина, в Украину составляет более 3000 км.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news