Экс-премьера Крыма Франчука избили и ограбили в его доме

Из дома на оккупированном полуострове вынесли около миллиона рублей и 137 тысяч долларов.

Экс-премьера Крыма Франчука избили и ограбили в его доме
стопкадр из видео

Бывшего премьер-министра Крыма Анатолия Франчука неизвестные избили и ограбили в собственном доме. Об этом сообщает роSSийский "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

По его словам, он был избит и ограблен группой неизвестных в ночь на пятницу в своем доме.

"Примерно около двух часов ночи ворвались несколько человек. Сколько именно их было, я в темноте не видел. Но трое держали меня. Возможно, их было больше. Мне связали руки и ноги, один держал связанные руки, второй - ноги, а третий бил по голове, по ногам. Потом на тряпку налили какую-то жидкость, положили на лицо, видимо, чтобы я вырубился", - цитирует агентство Франчука.

Сообщается, что 82-летний экс-нардеп и премьер пришел в себя спустя какое-то время. В доме уже никого не было.

По словам экс-премьера, утром его связанного нашел водитель.

Франчук сообщил, что грабители разрезали три сейфа, унесли с собой около миллиона рублей, 137 тысяч долларов и золото, которое принадлежало его супруге, умершей пять лет назад.

Отмечается, что бывший чиновник обратился в полицию.

По данным издания, так называемое "МВД" оккупированного Крыма пока не комментирует инцидент.

Анатолий Франчук, бывший премьер-министр Крыма в 1994-1996 и 1997-1998, народный депутат Украины в 1995-2006.

Его сын, Игорь Франчук, был женат на дочери второго президента Украины Леонида Кучмы Елене Пинчук.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Миссия ООН требует возобновить расследование Иловайской трагедииМиссия ООН требует возобновить расследование Иловайской трагедии
Под муралом с Путиным в Симферополе нарисовали Сенцова и Кольченко
США заявили о максимальной активности подлодок РФ в Атлантике за последние 25 летСША заявили о максимальной активности подлодок РФ в Атлантике за последние 25 лет
Сотрудники ТСН выразили протест против участия Оксаны Марченко в развлекательном шоу на "1+1"
В посольстве Грузии в Лондоне задержали Грэма Филипса, выкрикивавшего антигрузинские лозунгиВ посольстве Грузии в Лондоне задержали Грэма Филипса, выкрикивавшего антигрузинские лозунги
Блок рекламы


Похожие новости
Президент Словакии назвал пропутинских "Ночных волков" причастными к аннексии КрымаПрезидент Словакии назвал пропутинских "Ночных волков" причастными к аннексии Крыма
Климкин назвал "жалким" решение РФ праздновать вхождение Крыма в состав РоSSийской империиКлимкин назвал "жалким" решение РФ праздновать вхождение Крыма в состав РоSSийской империи
Арестованная в США роSSийская шпионка Бутина принимала участие в оккупации КрымаАрестованная в США роSSийская шпионка Бутина принимала участие в оккупации Крыма
МИД Украины вызвал итальянского посла после скандальном заявлении о "законности аннексии Крыма РФ"МИД Украины вызвал итальянского посла после скандальном заявлении о "законности аннексии Крыма РФ"
Глава МВД Италии назвал аннексию Крыма законной, а Революцию Достоинства фальшивойГлава МВД Италии назвал аннексию Крыма законной, а Революцию Достоинства фальшивой
Суд Крыма приговорил "украинского диверсанта" Панова к 8 годам колонии строго режимаСуд Крыма приговорил "украинского диверсанта" Панова к 8 годам колонии строго режима
СБУ задержала херсонца с роSSийским паспортом и наградами за аннексию КрымаСБУ задержала херсонца с роSSийским паспортом и наградами за аннексию Крыма
Фигурант дела Сенцова, которому удалось уехать из Крыма: Олег был за ненасильственное сопротивлениеФигурант дела Сенцова, которому удалось уехать из Крыма: Олег был за ненасильственное сопротивление
Бывшему главе Апелляционного суда Крыма предъявили подозрение в госизменеБывшему главе Апелляционного суда Крыма предъявили подозрение в госизмене
НАТО не приемлет аннексии Крыма, но это не повод изолировать РоSSию, - СтолтенбергНАТО не приемлет аннексии Крыма, но это не повод изолировать РоSSию, - Столтенберг
Последние новости
Подгружаем последние новости