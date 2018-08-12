Экс-премьера Крыма Франчука избили и ограбили в его доме

Из дома на оккупированном полуострове вынесли около миллиона рублей и 137 тысяч долларов.

Бывшего премьер-министра Крыма Анатолия Франчука неизвестные избили и ограбили в собственном доме. Об этом сообщает роSSийский "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ .

По его словам, он был избит и ограблен группой неизвестных в ночь на пятницу в своем доме.

"Примерно около двух часов ночи ворвались несколько человек. Сколько именно их было, я в темноте не видел. Но трое держали меня. Возможно, их было больше. Мне связали руки и ноги, один держал связанные руки, второй - ноги, а третий бил по голове, по ногам. Потом на тряпку налили какую-то жидкость, положили на лицо, видимо, чтобы я вырубился", - цитирует агентство Франчука.

Сообщается, что 82-летний экс-нардеп и премьер пришел в себя спустя какое-то время. В доме уже никого не было.

По словам экс-премьера, утром его связанного нашел водитель.

Франчук сообщил, что грабители разрезали три сейфа, унесли с собой около миллиона рублей, 137 тысяч долларов и золото, которое принадлежало его супруге, умершей пять лет назад.

Отмечается, что бывший чиновник обратился в полицию.

По данным издания, так называемое " МВД " оккупированного Крыма пока не комментирует инцидент.

Анатолий Франчук, бывший премьер-министр Крыма в 1994-1996 и 1997-1998, народный депутат Украины в 1995-2006.

Его сын, Игорь Франчук, был женат на дочери второго президента Украины Леонида Кучмы Елене Пинчук.