Экс-премьера Крыма Франчука избили и ограбили в его доме
Из дома на оккупированном полуострове вынесли около миллиона рублей и 137 тысяч долларов.
Бывшего премьер-министра Крыма Анатолия Франчука неизвестные избили и ограбили в собственном доме. Об этом сообщает роSSийский "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.
По его словам, он был избит и ограблен группой неизвестных в ночь на пятницу в своем доме.
"Примерно около двух часов ночи ворвались несколько человек. Сколько именно их было, я в темноте не видел. Но трое держали меня. Возможно, их было больше. Мне связали руки и ноги, один держал связанные руки, второй - ноги, а третий бил по голове, по ногам. Потом на тряпку налили какую-то жидкость, положили на лицо, видимо, чтобы я вырубился", - цитирует агентство Франчука.
Сообщается, что 82-летний экс-нардеп и премьер пришел в себя спустя какое-то время. В доме уже никого не было.
По словам экс-премьера, утром его связанного нашел водитель.
Франчук сообщил, что грабители разрезали три сейфа, унесли с собой около миллиона рублей, 137 тысяч долларов и золото, которое принадлежало его супруге, умершей пять лет назад.
Отмечается, что бывший чиновник обратился в полицию.
По данным издания, так называемое "МВД" оккупированного Крыма пока не комментирует инцидент.
Анатолий Франчук, бывший премьер-министр Крыма в 1994-1996 и 1997-1998, народный депутат Украины в 1995-2006.
Его сын, Игорь Франчук, был женат на дочери второго президента Украины Леонида Кучмы Елене Пинчук.
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