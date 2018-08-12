Оккупанты 34 раза открывали огонь на Донбассе за сутки
Один украинский военный получил ранения.
За прошедшие сутки, 11 августа, боевики на Донбассе 34 раза открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе четыре раза из тяжелого вооружения. Об этом сообщает штаб ООС.
РоSSийские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП и противотанковыми управляемыми ракетами.
Обстреливали защитников Крымского, Новотошковского, Новозвановки, Новоалександровки, Светлодарска, Новгородского, Новотроицкого, Красногоровки, Новомихайловки, Богдановки, Гранитного, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.
Также противник обстрелял из минометов калибром 82 мм наши позиции у Лебединского, из ствольной артиллерии калибром 122 мм - защитников Гнутово и Крымского.
В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
По данным разведки одного оккупанта уничтожено, двое получили ранения.
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