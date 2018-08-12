Оккупанты 34 раза открывали огонь на Донбассе за сутки

Один украинский военный получил ранения.

За прошедшие сутки, 11 августа, боевики на Донбассе 34 раза открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе четыре раза из тяжелого вооружения. Об этом сообщает штаб ООС.

РоSSийские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП и противотанковыми управляемыми ракетами.

Обстреливали защитников Крымского, Новотошковского, Новозвановки, Новоалександровки, Светлодарска, Новгородского, Новотроицкого, Красногоровки, Новомихайловки, Богдановки, Гранитного, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

Также противник обстрелял из минометов калибром 82 мм наши позиции у Лебединского, из ствольной артиллерии калибром 122 мм - защитников Гнутово и Крымского.

В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

По данным разведки одного оккупанта уничтожено, двое получили ранения.