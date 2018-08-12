ФСИН опровергла информацию о том, что Сенцов покинул колонию

Поздно вечером появилось сообщение, что он на самолете вылетел из Салехарда.

ФСИН опровергла информацию о том, что Сенцов покинул колонию
Олег Сенцов
Фото: #facebook#.com/denisovaombudsman

Главное управления ФСИН РоSSии по Ямало-Ненецкому автономному округу опровергло информацию о том, что Олег Сенцов покинул колонию. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе регионального ведомства в воскресенье, 12 августа.

"Информация о том, что осужденный Сенцов якобы покинул исправительную колонию, не соответствует действительности", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Сенцов находится в колонии и продолжает голодовку.

Ранее роSSийская журналистка Виктория Ивлева написала в Facebook, что из административного центра ЯНАО - Салехарда поздно вечером в субботу вылетел самолет, на борту которого мог находиться Сенцов.

Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества.

14 мая 2018 года он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в РФ по политическим причинам.


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