"Каспийская пятерка" подписала документ о статусе Каспийского моря

Над Конвенцией работали 22 года.

"Каспийская пятерка" в составе президентов РоSSии, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана подписала в воскресенье, 12 августа, в казахстанском Актау Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой продолжалась с 1996 года. Об этом пишет DW.

Выступая перед журналистами до подписания, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил: "Сегодня перед всем миром мы говорим, что в Актау в результате совместной работы нам удалось прийти к общему знаменателю и взаимопониманию".

Его коллега, президент Ирана Хосан Роухани, однако, не был столь однозначен и подчеркнул, что "переговоры в области разграничения… должны быть продолжены". По его словам, необходима большая определенность в вопросе "определения методов начертания и обозначения исходных линий" при разделе дна и недр Каспия.

Основная проблема, стоявшая перед государствами, заключалась в том, применять ли к Каспию положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года или же использовать подход, действующий в отношении трансграничных озер.

В итоге было решено, что основная площадь водной поверхности признается морем и остается в общем пользовании сторон, а в отношении дна и недр будет зафиксирован принцип, предполагающий их разделение на секторы по договоренности на основе международного права.

Конвенция представляет собой нормативную базу с прописанными в ней фундаментальными положениями, однако при этом не углубляется в детали.

Согласно подписанной конвенции, протяженность территориальных вод каждого из государств-подписантов не должна превышать 15 морских миль (около 28 километров), прилегающей к ним рыболовной зоны - 10 миль (около 19 километров).

Что касается участков дна, то по периметру от отдельных секторов допустимо установить зоны безопасности, которые будут простираться не более чем на 500 метров.

Договариваться о точных границах этих секторов пяти прикаспийским государствам еще предстоит.

В конвенцию включено положение о "недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав". Фактически это означает, что ответственность за поддержание безопасности на море несут исключительно пять прикаспийских государств.

В документ также внесен запрет "на предоставление территорий прикаспийских стран иностранцам для принятия действий и агрессии против другого прикаспийского государства".

Последнее особенно актуально в свете недавних публикаций в ряде роSSийских СМИ , со ссылкой на экспертов который допускали возможное размещение военных баз США в каспийских портах Актау и Курык. Через эти гавани Казахстан, в частности, осуществляет транзит американских невоенных грузов для Афганистана. Однако МИД Казахстана опроверг подобные сообщения как не соответствующие действительности.