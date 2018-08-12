"Каспийская пятерка" подписала документ о статусе Каспийского моря
Над Конвенцией работали 22 года.
"Каспийская пятерка" в составе президентов РоSSии, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана подписала в воскресенье, 12 августа, в казахстанском Актау Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой продолжалась с 1996 года. Об этом пишет DW.
Выступая перед журналистами до подписания, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил: "Сегодня перед всем миром мы говорим, что в Актау в результате совместной работы нам удалось прийти к общему знаменателю и взаимопониманию".
Его коллега, президент Ирана Хосан Роухани, однако, не был столь однозначен и подчеркнул, что "переговоры в области разграничения… должны быть продолжены". По его словам, необходима большая определенность в вопросе "определения методов начертания и обозначения исходных линий" при разделе дна и недр Каспия.
Основная проблема, стоявшая перед государствами, заключалась в том, применять ли к Каспию положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года или же использовать подход, действующий в отношении трансграничных озер.
В итоге было решено, что основная площадь водной поверхности признается морем и остается в общем пользовании сторон, а в отношении дна и недр будет зафиксирован принцип, предполагающий их разделение на секторы по договоренности на основе международного права.
Конвенция представляет собой нормативную базу с прописанными в ней фундаментальными положениями, однако при этом не углубляется в детали.
Согласно подписанной конвенции, протяженность территориальных вод каждого из государств-подписантов не должна превышать 15 морских миль (около 28 километров), прилегающей к ним рыболовной зоны - 10 миль (около 19 километров).
Что касается участков дна, то по периметру от отдельных секторов допустимо установить зоны безопасности, которые будут простираться не более чем на 500 метров.
Договариваться о точных границах этих секторов пяти прикаспийским государствам еще предстоит.
В конвенцию включено положение о "недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав". Фактически это означает, что ответственность за поддержание безопасности на море несут исключительно пять прикаспийских государств.
В документ также внесен запрет "на предоставление территорий прикаспийских стран иностранцам для принятия действий и агрессии против другого прикаспийского государства".
Последнее особенно актуально в свете недавних публикаций в ряде роSSийских СМИ, со ссылкой на экспертов который допускали возможное размещение военных баз США в каспийских портах Актау и Курык. Через эти гавани Казахстан, в частности, осуществляет транзит американских невоенных грузов для Афганистана. Однако МИД Казахстана опроверг подобные сообщения как не соответствующие действительности.
Напомним, ранее Иран обнаружил нефть на шельфе Каспийского моря.
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Политика
12.08.2018 11:51