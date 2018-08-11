Сытник рассказал подробности о "жучках" в кабинете Холодницкого

Лишь трое детективов Национального антикоррупционного бюро знали, что в кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого установлено тайное прослушивающее устройство.

Об этом рассказал директор НАБУ Артем Сытник в интервью «Громадському».

Он рассказал, что это дело началось с регистрации уголовного производства в генеральной прокуратуре. Затем ГПУ получила разрешение суда на проведение негласных следственных действий.

«Выполнение этого постановления было поручено детективам НАБУ. И силами оперативно-технического управления, и детективами НАБУ это постановление было выполнено. О выполнении этого постановления знало очень ограниченное количество лиц, исключительно из детективов НАБУ», — рассказал Сытник.

На вопрос, сколько людей знали о «жучках», Сытник ответил: «Трое. Грубо говоря, три человека».

«В генпрокуратуре только знали о том, что есть это решение. Но как оно выполняется, началось ли ее исполнение или нет — генеральная прокуратура об этом не знала. Тогда на определенном этапе было обнаружено эту аппаратуру. Тезисы о том, что здесь нет ничего криминального, как раз не соответствуют действительности. Это наше мнение», — добавил директор НАБУ.