Сытник рассказал подробности о "жучках" в кабинете Холодницкого
Лишь трое детективов Национального антикоррупционного бюро знали, что в кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого установлено тайное прослушивающее устройство.
Об этом рассказал директор НАБУ Артем Сытник в интервью «Громадському».
Он рассказал, что это дело началось с регистрации уголовного производства в генеральной прокуратуре. Затем ГПУ получила разрешение суда на проведение негласных следственных действий.
«Выполнение этого постановления было поручено детективам НАБУ. И силами оперативно-технического управления, и детективами НАБУ это постановление было выполнено. О выполнении этого постановления знало очень ограниченное количество лиц, исключительно из детективов НАБУ», — рассказал Сытник.
На вопрос, сколько людей знали о «жучках», Сытник ответил: «Трое. Грубо говоря, три человека».
«В генпрокуратуре только знали о том, что есть это решение. Но как оно выполняется, началось ли ее исполнение или нет — генеральная прокуратура об этом не знала. Тогда на определенном этапе было обнаружено эту аппаратуру. Тезисы о том, что здесь нет ничего криминального, как раз не соответствуют действительности. Это наше мнение», — добавил директор НАБУ.
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11.08.2018 23:48