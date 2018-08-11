Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 16 роSSийских грузовиков, пересекающих украинскую границу
Конвой по проселочным дорогам заехал вглубь "ДНР" и вернулся в РФ.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ ОБСЕ зафиксировал колонны грузовиков, которые пересекали границу РоSSии с Украиной в районе, где нет погранично-пропускных сооружений. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
На Youtube-канале ОБСЕ опубликовано избранные кадры видео, снятого 7 августа с помощью БПЛА.
"7 августа в 22:15 БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил колонну из 8 шестиколесных грузовиков с крытыми брезентом грузовыми отсеками, которые двигалась на восток по дороге возле н. п. Чистяковое (неподконтрольный правительству). Вблизи н. п. Маныч (неподконтрольный правительству), что примерно в 3,5 км от границы между Украиной и РоSSийской Федерацией, колонна повернула на восток на грунтовую дорогу, которая проходит через границу", - указано в сообщении ОБСЕ.
После этого БПЛА зафиксировал вторую колонну из восьми грузовых машин, которая двигалась в западном направлении от границы с РоSSийской Федерацией этой же грунтовой дороге. Две колонны проехали друг мимо друга.
Примерно в 23:25 БПЛА зафиксировал, как первая колонна вернулась из Украины по этой же грунтовой дороге.
По наблюдениям миссии, колонна, которая двигалась в западном направлении, продолжила движение на запад и в конце концов остановилась на южной окраине н. п. Хрустальный (быв. Красный Луч, неподконтрольный правительству) в 01:16 8 августа.
Напомним, ранее Курт Волкер заявил, что РоSSия регулярно блокирует работу наблюдателей ОБСЕ на Донбассе.
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Политика
11.08.2018 13:00