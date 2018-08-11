Сын Стуса заявил, что не просил убирать сцены с Медведчуком из фильма о его отце

Режиссер фильма утверждает, что сцену убрали по просьбе сына Стуса.

Сын Стуса заявил, что не просил убирать сцены с Медведчуком из фильма о его отце
Фото: 2000.net.ua

Сын писателя Василия Стуса не просил, чтобы из фильма о его отце забирали упоминания о Викторе Медведчуке, который выступал адвокатом поэта. Об этом сообщает ТСН.

Дмитрий Стус, который является генеральным директором Национального музея Тараса Шевченко, рассказал, что встречался со сценаристами фильма, но ни о чем не просил.

"Для меня все это фильм, мягко говоря, смешной и неприемлем. Но если хотят, пусть снимают", - сказал Дмитрий Стус.

Тем временем режиссер фильма Роман Бровко утверждает, что сцену убрали по просьбе сына Стуса.

"Для семьи Стуса есть две болезненные темы - суда и отношений с диссиденткой Аллой Горской. Обеих тем Дмитрий Стус попросил нас не касаться. Между Медведчуком и Стусом-младшим налажены отношения. У них были встречи и, возможно, попытки Виктора оправдать себя", - сказал режиссер.

Режиссер рассказал, что пытался связаться и с Медведчуком, чтобы уточнить детали сцены. Но пресс-служба политика ему отказала, сославшись на занятость.

"Когда мы решали, какие сцены вырезать, чтобы уложиться в хронометраж и бюджет, среди других вырезали и эту. Всего в фильм не попали где-то 20-25 сцен. Исчезла линия о семье Стуса, его жизнь в Горловке и попытки возродить там украинскую культуру. Но это почему-то никому не интересно".

Режиссер Роман Бровко утверждает, что разговор с Дмитрием Стусом он записывал на видео, но показать его не может, потому что Дмитрий не позволил ему это видео обнародовать.

Пресс-секретарь Виктора Медведчука на вопрос ТСН, соответствует ли действительности информация о том, что из фильма сцену суда над писателем удалили по просьбе Медведчука, ответил: "Режиссер фильма уже ответил".

Фильм "Птица души" о жизни Василия Стуса снимается по контракту Госкино с компанией "UM-GROUP". Проект этого фильма стал одним из победителей 10-го конкурсного отбора Госкино. Режиссером является Роман Бровко, авторами сценария - Сергей Дзюба и Артемий Кирсанов, продюсером - Артем Денисов. Сумма государственной финансовой поддержки составляет 19 млн 264,5 тыс. грн. Общая стоимость производства фильма - 38 млн 529 тыс. грн.

Фильм рассказывает о последних днях жизни гениального украинского поэта-шестидесятника Василия Стуса и о его загадочной смерти в советском лагере в ночь на 4 сентября 1985-го года.

В 1980 году Киевский городской суд приговорил его к десяти годам лишения свободы и пяти годам ссылки. Срок Стус отбывал в колонии в Пермской области.

Украинский политик Виктор Медведчук был назначен адвокатом Василия Стуса на судебном процессе в 1980 году. Тогда Медведчуку было 26 лет Сам Стус протестовал против этого назначения, но не смог добиться замены защитника. В выступлении перед судом адвокат заявил, что все преступления подсудимого заслуживают наказания. Именно эта сцена должна была войти в фильм.


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