Жена одного из прокуроров по делу Кернеса защищала подозреваемого в похищении Вербицкого и Луценко

Кернеса и двух его охранников обвиняли в похищении человека, пытках и угрозе убийства.

Народный депутат Игорь Луценко рассказал об одном из прокуроров по делу Кернеса, который не появлялся на заседания якобы потому, что был болен. По словам нардепа, прокурор Игорь Емец является мужем защитницы подозреваемого в похищении Юрия Вербицкого и самого Луценко во время Революции достоинства в 2014 году. Об этом нардеп написал в своем Facebook.

"Один из группы больных прокуроров по делу Кернеса - Игорь Емец. Он является мужем Емец Светланы Николаевны. Которая, в свою очередь, является защитником Александра Волкова. Для тех, кто не совсем в курсе - прокуратура (та, которая не болеет) считает Волкова соучастником похищения покойного Вербицкого и меня во время майдановских событий ", - написал Луценко.

"По имеющимся данным, в 2014 году Светлана Емец поддерживала отношения с Чеботаревым (и прокуратура, которая не болеет, считает его заказчиком нашего с покойным Вербицким похищения)", - рассказал нардеп.

Напомним, 10 августа Киевский райсуд Полтавы закрыл дело в отношении харьковского городского головы Геннадия Кернеса и его охранников за пытки людей.

В начале июля суд переносил дебаты, потому что ни один из 19 заявленных прокуроров не мог приехать в суд.

Семь последних заседаний, на которых должны были состояться дебаты, прокуроры пропустили без уважительных причин. Суд расценил это как отказ от обвинения и постановил закрыть дело, которое рассматривали уже четвертый год.

Генпрокурор Юрий Луценко прокомментировал, что прокуроры не приходили в суд над Геннадием Кернесом из-за болезни.

Позже в Генпрокуратуре заявили, что откроют производство против судьи Андрея Антонова, который 10 августа закрыл дело против мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Напомним, Кернес и два его охранника обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (пытки), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийства) Уголовного кодекса.