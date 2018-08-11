Еврозоюз одобрил принятие закона о Высшем антикоррупционном суде

ЕС подчеркивает необходимость полной независимости антикоррупционных ведомств.

Еврозоюз одобрил принятие закона о Высшем антикоррупционном суде
Фото: Liga.net

Евросоюз считает принятие Украиной закона о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) положительным событием, которое отвечает международным обязательствам страны и интересам ее граждан и компаний. Об этом говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы, опубликованном в пятницу, 10 августа.

"Принятие закона знаменует значительный шаг в решающей борьбе с коррупцией в Украине, что является ключевым компонентом Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и обязательств, взятых Украиной во время саммита Украина-ЕС 9 июля в Брюсселе", - говорится в заявлении.

Евросоюз подчеркивает необходимость полной независимости антикоррупционных ведомств, которые должны "выполнять свои задачи без чрезмерного влияния".

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о Высшем антикоррупционном суде в июне. Деятельность ВАКС является одним из условий сотрудничества страны с Международным валютным фондом (МВФ). Евросоюз ожидает, что ВАКС начнет действовать в полной мере до конца года.

После начала работы Антикоррупционного суда все уголовные производства по преступлениям, отнесенным к подсудности Антикоррупционного суда, если их судебное рассмотрение не завершено, передаются в ВАКС. Это же касается апелляционных жалоб на приговоры, вынесенные судами первой инстанции по делам, подследственным НАБУ.

Количество судей ВАКСсоставит 39 человек. 2 августа на должности объявили конкурс. Судей будут выбирать шесть-семь месяцев.


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