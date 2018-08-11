Боевики ранили трех украинских военных на Донбассе
По данным разведки, один оккупант уничтожен, четыре получили ранения.
За прошедшие сутки, 10 августа, наемники РФ 36 раз открывали огонь по украинским позициям в районе проведения операции Объединенных сил, в том числе дважды из тяжелого вооружения. Об этом сообщили в штабе ООС.
РоSSийские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП.
Обстреливали защитников Крымского, Троицкого, Луганского, Железного, Опытного, Марьинки, Красногоровки, Новомихайловки, Богдановки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.
Противник обстрелял из минометов калибром 120 мм наши позиции у населенных пунктов Лебединское и Шумы, что на Горловском направлении.
В результате боевых действий три защитника Украины получили ранения.
По данным разведки, один оккупант уничтожен, четыре получили ранения.
Напомним, вчера командование ООС потвердило гибель военного, пропавшего в среду.
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