Боевики ранили трех украинских военных на Донбассе

По данным разведки, один оккупант уничтожен, четыре получили ранения.

Боевики ранили трех украинских военных на Донбассе
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки, 10 августа, наемники РФ 36 раз открывали огонь по украинским позициям в районе проведения операции Объединенных сил, в том числе дважды из тяжелого вооружения. Об этом сообщили в штабе ООС.

РоSSийские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП.

Обстреливали защитников Крымского, Троицкого, Луганского, Железного, Опытного, Марьинки, Красногоровки, Новомихайловки, Богдановки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

Противник обстрелял из минометов калибром 120 мм наши позиции у населенных пунктов Лебединское и Шумы, что на Горловском направлении.

В результате боевых действий три защитника Украины получили ранения.

По данным разведки, один оккупант уничтожен, четыре получили ранения.

Напомним, вчера командование ООС потвердило гибель военного, пропавшего в среду.


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