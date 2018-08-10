Лукашенко возмутился варварским отношением РоSSии к Беларуси

"Они от нас требуют чего-то, как-будто мы вассалы у них".

Президент Беларуси Александр Лукашенко упрекнул РоSSию в недобросовестной конкуренции и невыполнении обязательств в рамках Евразийского экономического союза.

"У нас сейчас тяжелый период - россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как-будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию", - цитирует Лукашенко госагентство БелТА.

Президент Беларуси отметил, что в РоSSии упрекают американцев и Запад в создании "неконкурентного преимущества". "А сами-то они для нас такие же неконкурентные создают условия", - сказал он.

По словам Лукашенко, это тема его разговора с президентом РоSSии, но "мы должны работать в тех условиях, в которых сегодня существуем".

"Главное - мы должны два-три года выдержать. На нас будет очень сильное давление со стороны конкурентов. Мы зажаты с Запада разными "клаасами-лексионами" и т.д., и мы зажаты, к сожалению, с Востока нашим старшим братом, который ведет себя в конкуренции недобросовестно. Они "Ростсельмаш" свой всячески поддерживают, субсидируют, нарушая наши договоренности в Евразийском экономическом союзе. Это неправильно, несправедливо, и эту проблему мы не снимаем с повестки дня белорусско-роSSийских переговоров на уровне правительств и даже президентов", - добавил президент Беларуси.Стоит отметить, что практически открытый конфликт между руководством РоSSии и Беларуси начался еще два года назад, когда Лукашенко отказался принимать на своей территории роSSийскую авиационную базу, заявив, что с ним данный вопрос никто не согласовывал. При этом переговоры о таком объекте между руководствами двух стран велись несколько лет, планы были согласованы. В конце 2016-го глава Беларуси проигнорировал саммиты Евразийского экономического союза и ОДКБ в Санкт-Петербурге. На первом мероприятии планировалось подписание Таможенного кодекса – базового документа ЕАЭС. Четверо других членов объединения документ подписали.