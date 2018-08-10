РоSSийские тюремщики заявили, что Сенцов отказался от госпитализации

Украинский политузник Кремля, который держит голодовку три месяца, "больным себя не считает".

РоSSийские тюремщики заявили, что Сенцов отказался от госпитализации
Олег Сенцов
Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Украинский режиссер Олег Сенцов, заключенный в колонии города Лабытнанги в РФ, отказался от перевода в больницу. Об этом сообщает управление ФСИН РоSSии по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Отмечается, что 10 августа, члены роSSийской общественной наблюдательной комиссии (ОНК) посетили колонию, где встретились с осужденными, в том числе с Сенцовым.

Правозащитники спросили Сенцова о состоянии здоровья, условиях содержания, получаемой им медицинской помощи. Сообщается, что в ходе разговора никаких жалоб от осужденного не поступило.

"На предложение представителей общественных организаций относительно перевода его в муниципальную больницу Олег Сенцов ответил отказом, ссылаясь на то, что больным себя не считает", - говорится в сообщении.

Напомним, в мае Сенцов объявил голодовку, которую намерен продолжать до освобождения всех политзаключенных украинцев, удерживаемых в РоSSии.

Накануне Сенцов через адвоката передал письмо своей сестре Наталье Каплан, где сообщил о своем тяжелом состоянии. Украинский омбудсмен Денисова сообщила, что готова срочно лететь в Москву и обсуждать любые условия освобождения режиссера, а также его транспортировку медицинским самолетом.

РоSSийский омбудсмен Татьяна Москалькова пообещала записать видео с политзаключенным, чтобы доказать его "стабильное состояние", но вместо этого прислала Денисовой три его фотографии.


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