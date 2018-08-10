РоSSийские тюремщики заявили, что Сенцов отказался от госпитализации

Украинский политузник Кремля, который держит голодовку три месяца, "больным себя не считает".

Украинский режиссер Олег Сенцов, заключенный в колонии города Лабытнанги в РФ , отказался от перевода в больницу. Об этом сообщает управление ФСИН РоSSии по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Отмечается, что 10 августа, члены роSSийской общественной наблюдательной комиссии (ОНК) посетили колонию, где встретились с осужденными, в том числе с Сенцовым.

Правозащитники спросили Сенцова о состоянии здоровья, условиях содержания, получаемой им медицинской помощи. Сообщается, что в ходе разговора никаких жалоб от осужденного не поступило.

"На предложение представителей общественных организаций относительно перевода его в муниципальную больницу Олег Сенцов ответил отказом, ссылаясь на то, что больным себя не считает", - говорится в сообщении.

Напомним, в мае Сенцов объявил голодовку, которую намерен продолжать до освобождения всех политзаключенных украинцев, удерживаемых в РоSSии.

Накануне Сенцов через адвоката передал письмо своей сестре Наталье Каплан, где сообщил о своем тяжелом состоянии. Украинский омбудсмен Денисова сообщила, что готова срочно лететь в Москву и обсуждать любые условия освобождения режиссера, а также его транспортировку медицинским самолетом.

РоSSийский омбудсмен Татьяна Москалькова пообещала записать видео с политзаключенным, чтобы доказать его "стабильное состояние", но вместо этого прислала Денисовой три его фотографии.