РоSSийские тюремщики заявили, что Сенцов отказался от госпитализации
Украинский политузник Кремля, который держит голодовку три месяца, "больным себя не считает".
Украинский режиссер Олег Сенцов, заключенный в колонии города Лабытнанги в РФ, отказался от перевода в больницу. Об этом сообщает управление ФСИН РоSSии по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Отмечается, что 10 августа, члены роSSийской общественной наблюдательной комиссии (ОНК) посетили колонию, где встретились с осужденными, в том числе с Сенцовым.
Правозащитники спросили Сенцова о состоянии здоровья, условиях содержания, получаемой им медицинской помощи. Сообщается, что в ходе разговора никаких жалоб от осужденного не поступило.
"На предложение представителей общественных организаций относительно перевода его в муниципальную больницу Олег Сенцов ответил отказом, ссылаясь на то, что больным себя не считает", - говорится в сообщении.
Напомним, в мае Сенцов объявил голодовку, которую намерен продолжать до освобождения всех политзаключенных украинцев, удерживаемых в РоSSии.
Накануне Сенцов через адвоката передал письмо своей сестре Наталье Каплан, где сообщил о своем тяжелом состоянии. Украинский омбудсмен Денисова сообщила, что готова срочно лететь в Москву и обсуждать любые условия освобождения режиссера, а также его транспортировку медицинским самолетом.
РоSSийский омбудсмен Татьяна Москалькова пообещала записать видео с политзаключенным, чтобы доказать его "стабильное состояние", но вместо этого прислала Денисовой три его фотографии.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
10.08.2018 21:42
10.08.2018 21:42