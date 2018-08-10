Макрон призвал Путина найти гуманитарное решение в ситуации с Синцовым

Украинский режиссер держит голодовку уже три месяца.

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу по телефону обсудил с роSSийским президентом Владимиром Путиным вопрос освобождения украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Макрон призвал Путина найти гуманитарное решение в ситуации с украинским режиссером, который был приговорен в РоSSии к лишению свободы и уже три месяца держит голодовку, передает Немецкая волна.

Макрон выразил обеспокоенность тем, что состояние здоровья Сенцова, судя по всему, опасно ухудшилось, сообщил Елисейский дворец.

Глава французского государства сделал Путину несколько предложений, на что тот пообещал "вскоре сообщить о состоянии здоровья" Олега Сенцова, указывается в сообщении.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что в телефонном разговоре президентов речь шла о Сенцове, но не указал подробностей их диалога.

Олег Сенцов был задержан в аннексированном Россией Крыму в 2014 году и обвинен в создании на территории полуострова террористического сообщества. В августе 2015-го он был приговорен судом в Ростове-на-Дону к 20 годам колонии строгого режима.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных.

13 июля мать Сенцова обратилась к Путину с просьбой о помиловании сына. В Кремле обещали рассмотреть ее обращение.