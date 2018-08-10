Суд закрыл дело против Кернеса

Прокуроры самоустранились от обвинения.

Суд закрыл дело против Кернеса
Фото: Макс Левин

Киевский районный суд Полтавы закрыл уголовное производство против мэра Харькова Геннадия Кернеса, которого вместе с двумя охранниками обвиняли в избиении двух евромайдановцев.

Решение объявил судья Андрей Антонов.

Он заявил, что прокуроры на начальном этапе проявляли большую активность, но потом фактически самоустранились от доказательства вины, в результате чего дело рассматривается уже четвертый год подряд.

Семь последних заседаний, на которых должны были состояться дебаты, прокуроры вообще пропустили без уважительных причин.

Суд расценил это как отказ от обвинения и постановил закрыть дело.

Напомним, Кернес и два его охранника обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (пытки), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийства) Уголовного кодекса.

Они, по версии следствия, похитили и избили двух евромайдановцев. При этом Кернес лично избивал активистов, заявлял министр внутренних дел Арсен Аваков.


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