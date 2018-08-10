СНБО готовит повышение зарплат военным

Обеспечение контрактников "должно приоритетно расти по сравнению с зарплатами чиновников".

СНБО готовит повышение зарплат военным
Фото: СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о необходимости повысить зарплаты военным.

"Сейчас происходит формирование бюджета на следующий год, и, соответственно, подготовка Советом национальной безопасности и обороны оборонного бюджета страны, где этот вопрос должен быть четко отображен", - цитирует Турчинова пресс-служба СНБО.

По его словам, финансовое обеспечение солдат-контрактников и офицеров "должно приоритетно расти по сравнению с зарплатами чиновников и других получателей бюджетных средств".

Напомним, 30 июля стало известно, что Министерство обороны направило в правительство письмо с предложением повысить зарплаты военнослужащих уже с 1 октября 2018 года.

Если Кабмин поддержит это решение, минимальный размер денежного обеспечения рядового состава увеличится до 9 тысяч гривен, а офицерского - до 15,3 тысяч гривен.

В письме отмечается, что недостаточный уровень денежного обеспечения является основной причиной увольнения из рядов Вооруженных Сил Украины после окончания контракта. С января по июнь уволились 11 тысяч офицеров и контрактников, имевших военный опыт, еще 18 тысяч могут уволиться до конца 2018 года.


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