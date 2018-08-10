Пропускной пункт "Станица Луганская" приостановит работу для разминирования территории
Ограничения будут действовать 11 августа с 10:00 до 13:00.
Пропускной пункт въезда-выезда "Станица Луганская" в субботу, 11 августа, приостановит работу для проведения работ по разминированию территории.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Фейсбуке.
"Информируем, согласно решению командующего Объединенных сил, с целью обеспечения проведения мероприятий по обезвреживанию остатков взрывоопасных предметов в районе населенного пункта Станица Луганская и обеспечения безопасности граждан, пересекающих линию разграничения, в период с 10600 до 13:00 11 августа будет временно прекращено пропуск на выход на КПВВ «Станица Луганская»", - говорится в сообщении.
В штабе обратились к гражданам, которые намерены следовать в этот день на контролируемую Украиной территорию, с просьбой учесть эту информацию при планировании поездок.
Напомним, боевики постоянно срывают разведение сил и сторон в Станице Луганской, о чем договорилась Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе.
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