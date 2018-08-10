29 детей погибли в результате авиаудара в Йемене

Силы саудовской коалиции нанесли удар по рынку в городе Саада.

29 детей погибли в результате авиаудара в Йемене
Фото: CBSNews

Не менее 29 детей погибли и 30 пострадали в результате авиаудара сил саудовской коалиции по городу Саада в северной части Йемена, контролируемой повстанцами, сообщает ВВС.

По данным Международного Красного Креста, во время удара автобус проезжал через рынок Дахьян.

Большинство погибших и пострадавших - дети в возрасте до 15 лет.

Suspected Saudi-led airstrike on Thursday has killed and injured scores of children traveling on a bus in northern Yemen, Yemen's rebel-run Health Ministry and charity medical organizations say. https://t.co/0nc6wFzPTj

(Caution: Disturbing images.) pic.twitter.com/Xsdmd9dAd0

— MSNBC (@MSNBC) 9 августа 2018 г.

По данным местного министерства здравоохранения, управляемого повстанцами-хуситами, убиты, как минимум 43 человека, 61 ранен.

CBSNews сообщает о не менее 50 погибших.

Силы коалиции, поддерживающие йеменское правительство в войне против хуситов, утверждают, что ее действия были законными. Они настаивают на том, что никогда преднамеренно не целятся в гражданских лиц.

Правозащитные организации неоднократно обвиняли войска коалиции в том, что они бомбят рынки, школы, больницы и жилые районы.Военный конфликт в Йемене продолжается с сентября 2014 года. Саудовская Аравия со своими союзниками принимает в нем активное участие на стороне президента Йемена Абд Раббо Мансура Хади, в то время как основной противник Эр-Рияда Иран - на стороне повстанцев-хуситов.

В результате боевых действий за время конфликта погибли более 10 тыс. человек. По оценкам ООН, от последствий конфликта страдают более 17 млн человек из 27-миллионного населения страны.


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