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2018-08-10
В результате обстрела у Золотого ранена 16-летняя девушка
Девушка находится в больнице Лисичанска.
Фото: www.facebook.com/darka.olifer
В результате обстрела украинских позиций возле города Золотое пострадала 16-летняя местная жительница.
Инцидент произошел вечером 8 августа, сообщил замглавы Луганской ОВГА Юрий Клименко.
По его словам, сейчас девушка находится на лечении в городской больнице Лисичанска.
Ранее сообщалось, что в ходе боевых действий на Донбассе двое военнослужащих получили ранения.
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