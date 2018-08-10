В результате обстрела у Золотого ранена 16-летняя девушка

Девушка находится в больнице Лисичанска.

В результате обстрела у Золотого ранена 16-летняя девушка
Фото: www.facebook.com/darka.olifer

В результате обстрела украинских позиций возле города Золотое пострадала 16-летняя местная жительница.

Инцидент произошел вечером 8 августа, сообщил замглавы Луганской ОВГА Юрий Клименко.

По его словам, сейчас девушка находится на лечении в городской больнице Лисичанска.

Ранее сообщалось, что в ходе боевых действий на Донбассе двое военнослужащих получили ранения.


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