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В результате обстрела у Золотого ранена 16-летняя девушка Девушка находится в больнице Лисичанска. Фото: www.facebook.com/darka.olifer В результате обстрела украинских позиций возле города Золотое пострадала 16-летняя местная жительница. Инцидент произошел вечером 8 августа, сообщил замглавы Луганской ОВГА Юрий Клименко. По его словам, сейчас девушка находится на лечении в городской больнице Лисичанска. Ранее сообщалось, что в ходе боевых действий на Донбассе двое военнослужащих получили ранения.

LB.ua

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