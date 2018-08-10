Протестующие снесли забор вокруг уничтоженного застройщиком парка в Запорожье

На месте сквера хотят строить торговый центр.

Протестующие снесли забор вокруг уничтоженного застройщиком парка в Запорожье
Фото: facebook.com/maxon.azov

В Запорожье несколько десятков местных жителей после стихийного протеста против уничтожения сквера в центре города снесли строящийся вокруг него забор.

Как сообщает 061.ua, митинг начался около 17:00 под зданием городского совета. Через полтора часа протестующие отправились по центральному проспекту к спиленному парку и при помощи "Национальных дружин" разрушили установленный накануне забор.

Напомним, 7 августа в Запорожье за три часа спилили 500 деревьев сквера Яланского. Разрешение на спил оспаривалось в суде. Однако сквер уничтожили до его решения.

Участок под сквером находится в долгосрочной аренде у фирмы "Ленд Дивелопмент", принадлежащей депутату горсовета Владимиру Кальцеву. Он заявлял о намерении построить на месте сквера торговый центр.


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