Протестующие снесли забор вокруг уничтоженного застройщиком парка в Запорожье
На месте сквера хотят строить торговый центр.
В Запорожье несколько десятков местных жителей после стихийного протеста против уничтожения сквера в центре города снесли строящийся вокруг него забор.
Как сообщает 061.ua, митинг начался около 17:00 под зданием городского совета. Через полтора часа протестующие отправились по центральному проспекту к спиленному парку и при помощи "Национальных дружин" разрушили установленный накануне забор.
Напомним, 7 августа в Запорожье за три часа спилили 500 деревьев сквера Яланского. Разрешение на спил оспаривалось в суде. Однако сквер уничтожили до его решения.
Участок под сквером находится в долгосрочной аренде у фирмы "Ленд Дивелопмент", принадлежащей депутату горсовета Владимиру Кальцеву. Он заявлял о намерении построить на месте сквера торговый центр.
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10.08.2018 04:47