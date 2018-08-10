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Старший следователь ГПУ попался на взятке $50 тысяч Это уже третья большая взятка за день. Генеральная инспекция Генеральной прокуратуры в четверг, 9 августа, задержала старшего следователя ГПУ по подозрению в крупном взяточничестве. По данным генпрокурора Юрия Луценко, прокурора подозревают в получении 50 тысяч долларов. Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri Напомним, что 9 августа также были задержаны директор Департамента налогов и сборов с физических лиц Государственной фискальной службы Павел Дроняк (ему вменяют получение взятки 20 тысяч долларов) и крупный бизнесмен Алексей Тамразов (ему вменяют дачу взятки 100 тысяч долларов).

LB.ua

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