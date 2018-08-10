Начальницу службы по делам детей Одесской ОГА отстранили от должности из-за ситуации в приюте "Свитанок"

Ребенок из заведения пожаловался на побои.

Начальницу службы по делам детей Одесской ОГА Аллу Кирияк отстранили от должности из-за ситуации в приюте "Свитанок".

Об этом говорится на сайте обладминистрации.

Председатель ОГА Максим Степанов инициировал дисциплинарное производство в отношении Кирияк, на время которого ее отстранили от исполнения должностных обязанностей.

Комиссия должна проверить информацию о ситуации в областном приюте "Свитанок". В рамках дисциплинарного производства также будет проводиться служебное расследование.

Напомним, скандал вокруг приюта "Свитанок" поднялся после публикации в фейсбуке сотрудници патрульной полиции Одессы Зои Мельник. Она познакомилась с девочкой из приюта, которая рассказала, что воспитатели применяют к ней методы физического воздействия.

Когда видеозапись показаний девочки попала в сеть, полиция открыла уголовное производство по 126 статье УК (побои и истязание).

Директор службы по правам детей Одесской ОГА Алла Кирияк отказалась признать, что в приюте бьют детей. "Если бы действительно существовали факты насилия в отношении детей, такая информация сразу была бы передана детьми тем, кому они доверяют: психологу, заведующему, волонтерам, другим лицам", - сказала она в комментарии LB.ua.

По ее словам, ни одного сигнала за последние три года о фактах насилия со стороны персонала не поступали.