Арестован организатор нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде

Его задержали сотрудники СБУ в Днепропетровской области.

Арестован организатор нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде
Фото: zak.gp.gov.ua

8 августа сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Днепропетровской области организатора нападения на общество венгерской культуры, которое произошло 27 февраля в Ужгороде. Сегодня ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности выхода под залог.

Об этом сообщила прокуратура Закарпатской области.

В ночь на 27 февраля в ужгородском офисе Общества венгерской культуры Закарпатья произошел пожар. Огонь уничтожил мебель и часть имущества на площади 25 квадратных метров. В ходе следствия было установлено, что пожар произошел в результате детонации самодельного взрывного устройства.

В мае 2018 года под суд отправили двоих подозреваемых по данному делу (хотя задерживали троих). Их действия квалифицировали по ст. 14, ст. 113 (подготовка к диверсии), ч. 2 ст. 258 (теракт), ч. 1 ст. 263 (незаконная перевозка взрывчатки), ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества).

Напомним, что еще одно нападение на офис Общества венгерской культуры произошло 4 февраля, тогда в здание бросили бутылку с зажигательной смесью. Сотрудники полиции Закарпатской области установили, что к поджогу здания могут быть причастны граждане Польши Адриан Марглевский из Кракова и Томаш Рафал Шимковяк из Быдгоща. Марглевский и Шимковяк имеют отношение к польской праворадикальной организации "Фаланга".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Сенцова в Лабытнанги посетил местный священникСенцова в Лабытнанги посетил местный священник
США заявили о максимальной активности подлодок РФ в Атлантике за последние 25 летСША заявили о максимальной активности подлодок РФ в Атлантике за последние 25 лет
Сотрудники ТСН выразили протест против участия Оксаны Марченко в развлекательном шоу на "1+1"
В посольстве Грузии в Лондоне задержали Грэма Филипса, выкрикивавшего антигрузинские лозунгиВ посольстве Грузии в Лондоне задержали Грэма Филипса, выкрикивавшего антигрузинские лозунги
Миссия ООН требует возобновить расследование Иловайской трагедииМиссия ООН требует возобновить расследование Иловайской трагедии
Блок рекламы


Похожие новости
Псевдоисторик из Запорожья получил звание заслуженного работника культурыПсевдоисторик из Запорожья получил звание заслуженного работника культуры
Луценко заявил о роSSийском следе в нападениях на активистовЛуценко заявил о роSSийском следе в нападениях на активистов
Одним из организаторов столкновений в горсовете Харькова оказался бывший "оплотовец"Одним из организаторов столкновений в горсовете Харькова оказался бывший "оплотовец"
Возле МВД прошел митинг с требованием расследовать нападения на активистовВозле МВД прошел митинг с требованием расследовать нападения на активистов
Подозреваемый в совершении смертельного ДТП депутат Сокальского горсовета арестован без права залогаПодозреваемый в совершении смертельного ДТП депутат Сокальского горсовета арестован без права залога
В Москве задержали организаторов митинга против повышения пенсионного возрастаВ Москве задержали организаторов митинга против повышения пенсионного возраста
Предполагаемый организатор похищения Луценко и Вербицкого пошел под судПредполагаемый организатор похищения Луценко и Вербицкого пошел под суд
Арестованная в США роSSийская шпионка Бутина принимала участие в оккупации КрымаАрестованная в США роSSийская шпионка Бутина принимала участие в оккупации Крыма
Подозреваемый во взяточничестве мэр Сколе арестован с залогом почти в 141 тысяч гривенПодозреваемый во взяточничестве мэр Сколе арестован с залогом почти в 141 тысяч гривен
США обвинили РоSSию в попытках расколоть американское общество через соцмедиаСША обвинили РоSSию в попытках расколоть американское общество через соцмедиа
Последние новости
Подгружаем последние новости