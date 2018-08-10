Арестован организатор нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде

Его задержали сотрудники СБУ в Днепропетровской области.

8 августа сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Днепропетровской области организатора нападения на общество венгерской культуры, которое произошло 27 февраля в Ужгороде. Сегодня ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности выхода под залог.

Об этом сообщила прокуратура Закарпатской области.

В ночь на 27 февраля в ужгородском офисе Общества венгерской культуры Закарпатья произошел пожар. Огонь уничтожил мебель и часть имущества на площади 25 квадратных метров. В ходе следствия было установлено, что пожар произошел в результате детонации самодельного взрывного устройства.

В мае 2018 года под суд отправили двоих подозреваемых по данному делу (хотя задерживали троих). Их действия квалифицировали по ст. 14, ст. 113 (подготовка к диверсии), ч. 2 ст. 258 (теракт), ч. 1 ст. 263 (незаконная перевозка взрывчатки), ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества).