Арестован организатор нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде
Его задержали сотрудники СБУ в Днепропетровской области.
8 августа сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Днепропетровской области организатора нападения на общество венгерской культуры, которое произошло 27 февраля в Ужгороде. Сегодня ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности выхода под залог.
Об этом сообщила прокуратура Закарпатской области.
В ночь на 27 февраля в ужгородском офисе Общества венгерской культуры Закарпатья произошел пожар. Огонь уничтожил мебель и часть имущества на площади 25 квадратных метров. В ходе следствия было установлено, что пожар произошел в результате детонации самодельного взрывного устройства.
В мае 2018 года под суд отправили двоих подозреваемых по данному делу (хотя задерживали троих). Их действия квалифицировали по ст. 14, ст. 113 (подготовка к диверсии), ч. 2 ст. 258 (теракт), ч. 1 ст. 263 (незаконная перевозка взрывчатки), ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества).
Напомним, что еще одно нападение на офис Общества венгерской культуры произошло 4 февраля, тогда в здание бросили бутылку с зажигательной смесью. Сотрудники полиции Закарпатской области установили, что к поджогу здания могут быть причастны граждане Польши Адриан Марглевский из Кракова и Томаш Рафал Шимковяк из Быдгоща. Марглевский и Шимковяк имеют отношение к польской праворадикальной организации "Фаланга".
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Политика
10.08.2018 04:46