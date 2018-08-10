"Крымского диверсанта" Лимешко этапировали из Симферополя в РоSSию

В настоящий момент Лимешко находится в Краснодаре.

Осужденного в аннексирован Крыму украинца Геннадия Лимешко этапировали в РоSSийскую Федерацию.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Антон Наумлюк в Фейсбуке.

"Осуждённый на восемь лет лишения свободы по обвинению в незаконном изготовлении, перевозке и хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, Геннадий Лимешко этапирован из Симферополя для отбывания наказания. В настоящий момент Лимешко находится в Краснодаре", - написал он.

По предварительной информации, Лимешко могут направить в Кабардино-Балкарию, Саратов, или оставить в Краснодарском крае.

Напомним, в августе 2017 года в Крыму ФСБ РоSSии заявила о задержании "агента СБУ " при попытке повредить линию электропередачи Судак - Новый Свет. Позже роSSийские спецслужбы обнародовали видео задержания и допроса Лимешко, который признался в подготовке диверсий на территории аннексированного Крыма. При нем якобы нашли две тротиловые шашки типа "200" с зажигательной трубкой ЗТП-50, механизм для приведения в действие взрывного устройства, гранату РГД-5 с вкрученным запалом, емкости с горючей смесью, ручную пилу (для подпила деревянных опор линии электропередачи) и цифровой фотоаппарат "для документирования диверсионной деятельности и последующего отчета о ней перед кураторами Службы безопасности Украины".

В СБУ назвали задержание Лимешко провокацией и заявили, что подобные фейковые новости нужны роSSийским спецслужбам для запугивания населения полуострова.В Минобороны Украины сообщили, что Лимешко служил в Вооруженных силах Украины по контракту и был уволен в мае 2017 года из-за служебного несоответствия.

10 мая Судакский горсуд в оккупированном Крыму признал Лимешко виновным и приговорил его к восьми годам лишения свободы за "незаконное приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ".