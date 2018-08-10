"Крымского диверсанта" Лимешко этапировали из Симферополя в РоSSию

В настоящий момент Лимешко находится в Краснодаре.

"Крымского диверсанта" Лимешко этапировали из Симферополя в РоSSию
Геннадий Лимешко
Фото: Стоп-кадр с видео

Осужденного в аннексирован Крыму украинца Геннадия Лимешко этапировали в РоSSийскую Федерацию.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Антон Наумлюк в Фейсбуке.

"Осуждённый на восемь лет лишения свободы по обвинению в незаконном изготовлении, перевозке и хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, Геннадий Лимешко этапирован из Симферополя для отбывания наказания. В настоящий момент Лимешко находится в Краснодаре", - написал он.

По предварительной информации, Лимешко могут направить в Кабардино-Балкарию, Саратов, или оставить в Краснодарском крае.

Напомним, в августе 2017 года в Крыму ФСБ РоSSии заявила о задержании "агента СБУ" при попытке повредить линию электропередачи Судак - Новый Свет. Позже роSSийские спецслужбы обнародовали видео задержания и допроса Лимешко, который признался в подготовке диверсий на территории аннексированного Крыма. При нем якобы нашли две тротиловые шашки типа "200" с зажигательной трубкой ЗТП-50, механизм для приведения в действие взрывного устройства, гранату РГД-5 с вкрученным запалом, емкости с горючей смесью, ручную пилу (для подпила деревянных опор линии электропередачи) и цифровой фотоаппарат "для документирования диверсионной деятельности и последующего отчета о ней перед кураторами Службы безопасности Украины".

В СБУ назвали задержание Лимешко провокацией и заявили, что подобные фейковые новости нужны роSSийским спецслужбам для запугивания населения полуострова.В Минобороны Украины сообщили, что Лимешко служил в Вооруженных силах Украины по контракту и был уволен в мае 2017 года из-за служебного несоответствия.

10 мая Судакский горсуд в оккупированном Крыму признал Лимешко виновным и приговорил его к восьми годам лишения свободы за "незаконное приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Сенцова в Лабытнанги посетил местный священникСенцова в Лабытнанги посетил местный священник
США заявили о максимальной активности подлодок РФ в Атлантике за последние 25 летСША заявили о максимальной активности подлодок РФ в Атлантике за последние 25 лет
Сотрудники ТСН выразили протест против участия Оксаны Марченко в развлекательном шоу на "1+1"
В посольстве Грузии в Лондоне задержали Грэма Филипса, выкрикивавшего антигрузинские лозунгиВ посольстве Грузии в Лондоне задержали Грэма Филипса, выкрикивавшего антигрузинские лозунги
Миссия ООН требует возобновить расследование Иловайской трагедииМиссия ООН требует возобновить расследование Иловайской трагедии
Блок рекламы


Похожие новости
Украина призвала РоSSию вывести войска с оккупированных территорий ГрузииУкраина призвала РоSSию вывести войска с оккупированных территорий Грузии
Трамп назвал РоSSию и Китай странами, вмешивающиеся во внутренние дела СШАТрамп назвал РоSSию и Китай странами, вмешивающиеся во внутренние дела США
Осужденный боевик Седиков просит вернуть его в РоSSиюОсужденный боевик Седиков просит вернуть его в РоSSию
Омбудсмен внесла "крымского диверсанта" Лимешко в список политзаключенных в КрымуОмбудсмен внесла "крымского диверсанта" Лимешко в список политзаключенных в Крыму
Германия призвала РоSSию предоставить медпомощь СенцовуГермания призвала РоSSию предоставить медпомощь Сенцову
США не будут отправлять своих граждан в РоSSию на допросы – ПомпеоСША не будут отправлять своих граждан в РоSSию на допросы – Помпео
Балуха вывезли из Симферополя в Раздольное для ознакомления с материалами делаБалуха вывезли из Симферополя в Раздольное для ознакомления с материалами дела
США обвинили РоSSию в попытках расколоть американское общество через соцмедиаСША обвинили РоSSию в попытках расколоть американское общество через соцмедиа
Госдеп США призвал РоSSию прекратить бесчинства с правами человекаГосдеп США призвал РоSSию прекратить бесчинства с правами человека
НАТО не приемлет аннексии Крыма, но это не повод изолировать РоSSию, - СтолтенбергНАТО не приемлет аннексии Крыма, но это не повод изолировать РоSSию, - Столтенберг
Последние новости
Подгружаем последние новости