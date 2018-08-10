Украина запускает серийное производство снарядов калибра 152 мм

Новую производственную линию установили на заводе "Артем".

На киевском заводе "Артем" в четверг, 9 августа, запускают серийное производство артиллерийских снарядов крупных калибров.

Церемония открытия новой производственной линии состоялась при участии президента Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова, министра обороны Степана Полторака, первого вице-премьер-министра Степана Кубива.

"Если до начала войны, в 2012-2013 годах, стоял вопрос утилизации боеприпасов, то, к сожалению, война все очень быстро утилизировала", - заявил Порошенко на церемонии.

"Кто-то хотел поставить Украину на колени. Потому что из-за границы нам боеприпасы не продавали, - сейчас уже продают, - а Луганский завод был захвачен, а оборудование вырезано, вывезено в РоSSийскую Федерацию, разворовано, разграблено и взорвано", - заявил Порошенко.

По его словам, 152-мм снаряды стали самыми дефицитными в украинской армии, но быстро освоить их производство не удалось.

Только в ноябре 2017 года секретарь СНБО Александр Турчинов Украина планирует организовать серийное производство снарядов калибра 152 мм, а также мин для новых минометов калибра 60 мм и гранат для автоматических станковых гранатометов.

В марте 2018 года концерн "Укроборонпром" по итогам огневых испытания отчитался о готовности к производству 152-го калибра.

Новый осколочно-фугасный снаряд рассчитан для уничтожения живой силы, артиллерии и огневых средств противника, а также для разрушения фортификационных сооружений и объектов. Он предназначен для стрельбы из одной из самых дальнобойных артиллерийских систем - "Гиацинт".

В производстве снаряда задействованы ГАХК "Артем", а также другие предприятия концерна "Укроборонпром", специализирующиеся на создании инициирующих средств, взрывчатого вещества и пороха.