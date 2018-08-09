Родители Мелании Трамп получили американское гражданство

Ранее Виктор и Амалия Кнавс находились в США в статусе постоянных жителей по грин-карте.

Родители Мелании Трамп получили американское гражданство
Фото: CNN

Родители первой леди США Мелании Трамп, которая родилась в Югославии, получили американское гражданство. Об этом 9 августа сообщает Associated Press.

Адвокат Виктора и Амалии Кнавс, Майкл Уайлдс, сообщил, что они произнесли клятву верности США в федеральном здании на Манхэттене в Нью-Йорке. Во время церемонии родителей первой леди сопровождали сотрудники Министерства внутренней безопасности.

Он не уточнил, принимал ли президент США Дональд Трамп участие в этом процессе. Мелания пока не прокомментировала сообщение о новом гражданстве родителей.

Виктору Кнавсу 74 года, а Амалии - 73. В Словении Виктор работал в автосалоне, Амалия была рабочей на текстильной фабрике. В США они находились в статусе постоянных жителей по грин-карте.

48-летняя Мелания Трамп - уроженка Словении. Она училась в Любляне, но позже переехала в Милан. Мелания вышла замуж за Трампа в январе 2005 года, а в 2006 году стала гражданкой США.


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