Родители Мелании Трамп получили американское гражданство

Ранее Виктор и Амалия Кнавс находились в США в статусе постоянных жителей по грин-карте.

Родители первой леди США Мелании Трамп, которая родилась в Югославии, получили американское гражданство. Об этом 9 августа сообщает Associated Press.

Адвокат Виктора и Амалии Кнавс, Майкл Уайлдс, сообщил, что они произнесли клятву верности США в федеральном здании на Манхэттене в Нью-Йорке. Во время церемонии родителей первой леди сопровождали сотрудники Министерства внутренней безопасности.

Он не уточнил, принимал ли президент США Дональд Трамп участие в этом процессе. Мелания пока не прокомментировала сообщение о новом гражданстве родителей.

Виктору Кнавсу 74 года, а Амалии - 73. В Словении Виктор работал в автосалоне, Амалия была рабочей на текстильной фабрике. В США они находились в статусе постоянных жителей по грин-карте.