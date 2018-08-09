Директор одного из департаментов ГФС задержан за взятку $20 тысяч
"Чиновник спутал сборы и поборы".
Директор Департамента налогов и сборов с физических лиц Государственной фискальной службы Павел Дроняк задержан за взятку 20 тысяч долларов.
Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в фейсбуке.
"Чиновник спутал сборы и поборы. За уменьшение штрафных санкций с трех предпринимателей требовал $20 тысяч", - написал он.
Пресс-служба полиции сообщила, что в отношении налоговика открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса - получение неправомерной выгоды.
Дроняк работает в налоговых органах с 2007 года. Департамент ГФС возглавил в апреле 2016 года, перед этим несколько лет возглавлял аналогичную должность в налоговой Днепровского района Киева.
Напомним, 16 июля Генпрокуратура сообщила о подозрении начальнику Главного управления ГФС в Винницкой области Руслану Осмоловского.
Генпрокурор Юрий Луценко в тот же день заявил о достаточной доказательной базе правонарушений и.о. главы ГФС Мирослава Продана, но ему подозрение пока что не предъявляли.
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