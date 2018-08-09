Директор одного из департаментов ГФС задержан за взятку $20 тысяч

"Чиновник спутал сборы и поборы".

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri Дроняк - крайний слева в наручниках Фото: npu.gov.ua Фото: npu.gov.ua Фото: npu.gov.ua

Директор Департамента налогов и сборов с физических лиц Государственной фискальной службы Павел Дроняк задержан за взятку 20 тысяч долларов.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в фейсбуке.

"Чиновник спутал сборы и поборы. За уменьшение штрафных санкций с трех предпринимателей требовал $20 тысяч", - написал он.

Пресс-служба полиции сообщила, что в отношении налоговика открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса - получение неправомерной выгоды.

Дроняк работает в налоговых органах с 2007 года. Департамент ГФС возглавил в апреле 2016 года, перед этим несколько лет возглавлял аналогичную должность в налоговой Днепровского района Киева .

Напомним, 16 июля Генпрокуратура сообщила о подозрении начальнику Главного управления ГФС в Винницкой области Руслану Осмоловского.

Генпрокурор Юрий Луценко в тот же день заявил о достаточной доказательной базе правонарушений и.о. главы ГФС Мирослава Продана, но ему подозрение пока что не предъявляли.