Директор одного из департаментов ГФС задержан за взятку $20 тысяч

"Чиновник спутал сборы и поборы".

Дроняк - крайний слева в наручниках
Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri
Дроняк - крайний слева в наручниках
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua

 

Директор Департамента налогов и сборов с физических лиц Государственной фискальной службы Павел Дроняк задержан за взятку 20 тысяч долларов.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в фейсбуке.

"Чиновник спутал сборы и поборы. За уменьшение штрафных санкций с трех предпринимателей требовал $20 тысяч", - написал он.

Пресс-служба полиции сообщила, что в отношении налоговика открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса - получение неправомерной выгоды.

Дроняк работает в налоговых органах с 2007 года. Департамент ГФС возглавил в апреле 2016 года, перед этим несколько лет возглавлял аналогичную должность в налоговой Днепровского района Киева.

Напомним, 16 июля Генпрокуратура сообщила о подозрении начальнику Главного управления ГФС в Винницкой области Руслану Осмоловского.

Генпрокурор Юрий Луценко в тот же день заявил о достаточной доказательной базе правонарушений и.о. главы ГФС Мирослава Продана, но ему подозрение пока что не предъявляли.


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