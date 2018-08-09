В Сумах полиция разыскивает семью застреленного экс-депутата

Анна Жук с дочерью исчезли вчера днем.

В Сумах полиция разыскивает семью застреленного экс-депутата
Фото: http://www.uvdhmao.ru

В Сумах исчезли жена и дочь застреленного председателя общественной организации, бывшего депутата Сумского городского совета и экс-директора городского департамента градостроительства и земельных отношений Анатолия Жука. Об этом сообщил страший инспектор Нацполиции в Сумской области Владимир Крупецких, пишет УНИАН.

В среду, 8 августа, Анна Жук вместе с дочерью должны были приехать к свекрови, а затем к другу семьи, имя которого полиция не называет. Когда женщины не появились по обоим адресам, родственники подали заявление о пропаже.

"На место выехала следственно-оперативная группа, сейчас проводятся первоочередные следственно-оперативные мероприятия по установлению их местонахождения. Если их мы не найдем, то в Единый реестр досудебных расследований будут внесены сведения по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - отметил Крупецких.

Адвокат семьи Анатолий Романюк от комментариев на эту тему отказался. На пресс-конференции днем ранее он сообщил, что правоохранители оказывали давление на его клиентку во время допроса в ночь после убийства, когда ее привезли в горотдел полиции в три часа ночи 3 августа и продержали там до 17 часов дня.

"На сегодняшний день по городу распространяются слухи, что Анна Жук является главным подозреваемым в деле об убийстве Анатолия Жука. Это не так, она не имеет статуса подозреваемого. Но сегодня мной была подана жалоба в прокуратуру о ее незаконном содержании в отделе полиции", - заявил Романюк.

Напомним, 2 августа в Сумах застрелили бывшего депутата и экс-директора департамента градостроительства и земельных отношений Сумского городского совета 35-летнего Анатолия Жука. В 2014 году он баллотировался на пост Сумского городского головы. В последнее время был председателем общественной организации.


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