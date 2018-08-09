Адвокат Сенцова передал тюремщикам ходатайство Людмилы Сенцовой о помиловании сына
В приемной президента РоSSии на просьбу не отреагировали, но "обещали рассмотреть".
Адвокат украинского политзаключенного в РоSSии Олега Сенцова Дмитрий Динзе передал ходатайство матери крымчанина о его помиловании в комиссию по вопросам помилования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщила сестра Сенцова Наталья Каплан, передает "Громадське".
По словам Каплан, сначала ходатайство о помиловании Сенцова направили в приемную администрации президента РоSSии, но там так ничего и не ответили, хотя обещали рассмотреть его.
В то же время Каплан сомневается в вероятности освобождения политзаключенного.
"Я не могу сказать, что это ускорит процесс освобождения, потому что на предыдущее ходатайство они вообще никак не отреагировали", - отметила она.
Напомним, уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к уполномоченному РоSSии по правам человека Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РоSSии Михаилу Федотову, чтобы обсудить любые условия обмена украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова.
Ранее в поддержку Сенцова выступил украинский МИД. Спикер ведомства Марьяна Беца призвала международное сообщество усилить давление на РоSSию с целью освобождение украинского политзаключенного. Напомним, Наталья Каплан, сообщила о последнем письме, переданном ей от режиссера. Сенцов пишет, что "конец уже близок, и речь не об освобождении".
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