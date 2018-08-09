Потери на Донбассе: один украинский военный погиб, трое ранены

Из-за утреннего обстрела закрыт КПВВ "Майорск".

Потери на Донбассе: один украинский военный погиб, трое ранены
Фото: facebook/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 8 августа, в зоне боевых действий на Донбассе зафиксировано 44 обстрела позиций украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

РоSSийские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях с вооружения БМП. Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новозвановки, Золотого, Луганского, Новолуганского, Майорска, Новоселовки Второй, Новомихайловки, Красногоровки, Марьинки, Авдеевки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

Из минометов калибром 82 мм боевики обстреляли наши позиции у Крымского и Авдеевки, а неподалеку от Майорска зафиксировано боестолкновение.В результате боевых действий один защитник Украины погиб, трое получили ранения. С одним военнослужащим Объединенных сил потеряна связь в ходе боевого столкновения. Поиски продолжаются.

С начала суток 9 августа боевики 7 раз открывали огонь по позициям украинских защитников у Новозвановка, Луганского, Марьинки, Красногоровки и Лебединского.

В 06:25 из стрелкового оружия враг открыл огонь в направлении КПВВ "Майорск", объявлен режим "Красный". Пропуск граждан временно приостановлен. Тяжелое вооружение после полуночи не применялось.

По данным разведки двух оккупантов уничтожено, четверо получили ранения.

Напомним, вчера днем возле КПВВ "Майорск" произошел взрыв неустановленного устройства, осколочные ранения получил украинский военный.


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