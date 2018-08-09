Институт национальной памяти просит отменить запрет на копирование архивных документов

Минюст и Госархив ввели жесткие ограничение на работу с документами в июне этого года.

Украинский институт национальной памяти просит Министерство юстиции и Государственную архивную службу отменить ограничения возможности граждан копировать архивные документы.

Об этом сообщает пресс-служба института.

Речь идет о приказе Минюста от 27 июня, который изменил порядо пользования документами Национального архивного фонда. Теперь в архивах запрещено копирование собственными техническими средствами документов больших форматов (более А4) и дел с толщиной корешка более 4 см, а также берестяных грамот, документов на пергаменте, рукописей, старопечатных книг, документов с угасающим или слабоконтрастным текстом, документов, выполненных акварелью, гуашью, карандашом, углем, архивных фондов и коллекций в полном объеме.

Минюст также ограничил копирование только бесконтактными мобильными копировальными техническими средствами без штативов и съемных объективов.

"Ограничения в копировании лишают граждан возможности детально исследовать историю собственной семьи или населенного пункта, мешают познанию украинцами своего прошлого. А именно отсутствие знаний о прошлом использует сейчас роSSийская пропаганда для распространения новых или удержания старых советских мифов, которые раскалывают украинское общество", - приводятся в сообщении слова главы института Владимира Вятровича.

Институт нацпамяти направил письма в Минюст и Госархивслужбу с просьбой восстановить возможность гражданам копировать архивные документы.

Напомним, ранее директор УИНП Владимир Вятрович заявил, в Украине почти завершена декоммунизация: переименованы около тысячи населенных пунктов, снесено около 2,5 тыс. памятников, связанных с тоталитарным режимом.