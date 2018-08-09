Сенат Аргентины отказался легализовать аборты

По данным Минздрава, в стране ежегодно совершается более 350 тыс. нелегальных абортов.

Сенат Аргентины не одобрил законопроект, разрешающий прерывание беременности в первые 14 недель.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

После почти 16-часового обсуждения Сенат отклонил соответствующий законопроект, который поддержал 31 депутат, 38 высказались против. Ранее инициативу одобрила Палата депутатов.

Во время дебатов у здания Сената собрались десятки тысяч человек, выступающих как за, так и против легализации абортов. Сначала протесты проходили мирно, но после оглашения результатов голосования некоторые демонстранты начали вести себя агрессивно, в частности, поджигать мусор и бросать его в полицейских, которым пришлось в ответ применить слезоточивый газ.

В Аргентине прерывание беременности разрешено только в том случае, если женщина забеременела после изнасилования или если ее жизнь находится под угрозой.

Согласно действующему с 1921 года закону, наказанию за аборт подвергается как врач, так и сама беременная. С 2007 по 2016 год в Аргентине по этой статье были осуждены 63 человека.

По оценкам министерства здравоохранения Аргентины, в стране ежегодно совершается более 350 тыс. нелегальных абортов, при этом около 50 тысяч женщин попадают в больницы из-за осложнений, возникших в результате прерывания беременности.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире ежегодно осуществляется около 25 млн "подпольных" абортов, пятая часть которых приводит к инвалидности женщин. По данным ВОЗ, запрет на аборты не уменьшает потребности в них, а их численность никогда не сокращается.