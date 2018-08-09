Госдеп сообщил о вводе новых санкций против РФ из-за дела Скрипалей (обновлено)

Консульство РФ в США уже назвало эти санкции "драконовскими".

Соединенные Штаты введут новые санкции в отношении РоSSии из-за инцидента с использованием химического оружия в британском Солсбери.

Об этом заявила пресс-секретарь госдепартамента Хизер Науэрт, передает Reuters.

Новые санкции против РФ вступят в силу 22 августа 2018 года.

В Госдепе объяснили, что в результате применения отравляющего вещества "Новичок" в британском Солсбери РФ нарушила международное право. В соответствии с законом 1991 года применение какой-либо страной биологического и химического оружия влечет ограничительные меры со стороны США .

Обновление. В частности, речь пойдет о запрете на экспорт в РоSSию товаров, которые могут быть связаны с национальной безопасностью, пишет NBC.

Если в течение трех месяцев после этого Москва не предоставит гарантий, что не будет использовать химическое оружие, и не согласится допустить международных инспекторов на свои предприятия по производству химического оружия, то РоSSию ожидает второй раунд санкций, сообщили в Госдепартаменте. В частности, предусматривается запрет полетов компании "Аэрофлот" в США (именно ее рейсами прилетели из РоSSии в Великобританию люди, которые были задействованы в отравлении Скрипалей) и сокращение взаимной торговли до минимума.

Также может последовать снижение уровня дипломатических отношений, почти полное прекращение американского экспорта (за исключением продовольствия) и импорта Соединенными Штатами роSSийских товаров.

Консульство РФ в США уже назвало эти санкции "драконовскими".