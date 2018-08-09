Госдеп сообщил о вводе новых санкций против РФ из-за дела Скрипалей (обновлено)
Консульство РФ в США уже назвало эти санкции "драконовскими".
Соединенные Штаты введут новые санкции в отношении РоSSии из-за инцидента с использованием химического оружия в британском Солсбери.
Об этом заявила пресс-секретарь госдепартамента Хизер Науэрт, передает Reuters.
Новые санкции против РФ вступят в силу 22 августа 2018 года.
В Госдепе объяснили, что в результате применения отравляющего вещества "Новичок" в британском Солсбери РФ нарушила международное право. В соответствии с законом 1991 года применение какой-либо страной биологического и химического оружия влечет ограничительные меры со стороны США.
Обновление. В частности, речь пойдет о запрете на экспорт в РоSSию товаров, которые могут быть связаны с национальной безопасностью, пишет NBC.
Если в течение трех месяцев после этого Москва не предоставит гарантий, что не будет использовать химическое оружие, и не согласится допустить международных инспекторов на свои предприятия по производству химического оружия, то РоSSию ожидает второй раунд санкций, сообщили в Госдепартаменте. В частности, предусматривается запрет полетов компании "Аэрофлот" в США (именно ее рейсами прилетели из РоSSии в Великобританию люди, которые были задействованы в отравлении Скрипалей) и сокращение взаимной торговли до минимума.
Также может последовать снижение уровня дипломатических отношений, почти полное прекращение американского экспорта (за исключением продовольствия) и импорта Соединенными Штатами роSSийских товаров.
Консульство РФ в США уже назвало эти санкции "драконовскими".
Напомним, 4 марта 2018 года в английском городе Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. Власти страны заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ.
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Политика
09.08.2018 12:53