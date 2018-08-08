Задержанных в Беларуси журналистов отпустили под подписку о неразглашении информации

Из офиса компании следователи вывезли компьютеры и ноутбуки.

Задержанных в Беларуси журналистов отпустили под подписку о неразглашении информации
Фото: sk.gov.by

Следственный комитет Беларуси после допроса отпустил на свободу сотрудников СМИ, сообщает Радио Свобода.

"8 августа центральный аппарат Следственного комитета отпустил трех журналистов Realt.by Игоря Туча, Марию Сороку, Елену Масловскую и главного редактора Владислава Кулецкого. Из офиса компании следователи вывезли компьютеры и ноутбуки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все они дали подписку о неразглашении информации.

Напомним, 7 августа обыски прошли в редакциях новостного портала TUT.by и информационного агентства БелаПАН. Как заявили в Следственном комитете Беларуси, они были связаны с расследованием дела о незаконном доступе к платной информации госагентства БелТА. Тогда были задержаны семеро журналистов.

Сегодня, 8 августа, также пришли с обыском к корреспонденту русской редакции Deutsche Welle Павлюку Быковскому. В Следкоме заявили, что cтатуса подозреваемого у Быковского нет, а обыски "по адресу, а не к нему лично".


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