"Вытягивать Олега нужно срочно", - сестра Сенцова

Каплан предлагает отправить за Сенцовым медицинский самолет.

"Вытягивать Олега нужно срочно", - сестра Сенцова
Фото: LB.ua

Сестра украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан считает, что "вытягивать Олега нужно срочно" и он в таком состоянии, что за ним нужно отправлять медицинский самолет.

Об этом Каплан заявила в комментарии Громадському.

"Его опасно перевозить даже обычным пассажирским самолетом, а если его хотят отправить по этапу, так называемыми"столыпинскими поездами", то он там точно не выживет. Я хорошо знаю Олега, и если он жалуется, а сейчас он жалуется и предполагает конец, то могу сказать, что все очень плохо и это можно умножать на 100, потому что Олег из тех, кто не говорит, что плохо до последнего", - рассказала сестра Сенцова.

Ранее сегодня Наталья Каплан написала о катастрофическом состоянии Сенцова, который голодает уже 87-й день.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что готова обсудить с роSSийским омбудсменом Татьяной Москальковой и председателем Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ Михаилом Федотовым любые условия обмена осужденного в РоSSии украинского режиссера Олега Сенцова.

Омбудсмен призвала всех неравнодушных вмешаться в ситуацию и спасти украинца.

Ранее в поддержку Сенцова выступил украинский МИД. Спикер ведомства Марьяна Беца призвала международное сообщество усилить давление на РоSSию с целью освобождение украинского политзаключенного.


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