Американский сенатор доставил в РФ письмо Путину от Трампа

Пол поехал в Москву "с целью стимулировать дипломатические усилия".

Американский сенатор доставил в РФ письмо Путину от Трампа
Фото: zn.ua

Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол сообщил, что в ходе своего визита в Москву доставил роSSийским властям письмо от президента Дональда Трампа.

"Мне выпала честь доставить письмо от президента Трампа администрации президента Владимира Путина. В письме подчеркивается важность дальнейшего взаимодействия в различных сферах, в том числе в борьбе с терроризмом, а также развития диалога между законодательными органами и возобновления культурного обмена", - написал Пол в твиттере.

В данной связи заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что по просьбе сенатора Пола президент Трамп предоставил рекомендательное письмо. В письме президент назвал темы, которые сенатор Пол хотел обсудить с президентом Путиным, передает Голос Америки.

Пол заявил, что поехал в роSSийскую столицу с целью стимулировать дипломатические усилия на фоне напряженности в отношениях между двумя странами. В понедельник он провел переговоры с членами роSSийского парламента, пообещал блокировать новые санкции против РоSSии и пригласил роSSийских депутатов приехать в Вашингтон.

Напомним, американская разведка пришла к выводу, что РоSSия вмешивалась в президентские выборы 2016 года в попытке помочь победе Трампа. Москва эти обвинения решительно отвергает. Кроме того, отношения между двумя странами осложняют разногласия по поводу Сирии и Украины.

После саммита в Хельсинки в июле Трамп пригласил Путина в Вашингтон, а Путин Трампа - в Москву, однако пока новой встречи назначено не было. В Белом доме заявляют, что визит Путина в Вашингтон отложен до 2019 года: как ожидается, к тому моменту уже завершится руководимое спецпрокурором Мюллером расследование, посвященное роSSийскому вмешательству в выборы.

В США поведение Трампа в ходе саммита резко критиковали: сложилось впечатление, что он поддержал позицию Путина, отрицающего вмешательство в выборы. В ходе совместной пресс-конференции Путин признался, что хотел победы Трампа, поскольку тот говорил, что хочет наладить отношения с Москвой.

Позднее Трамп скорректировал свое заявление и сказал, что РоSSия вмешивалась в выборы, однако продолжал опровергать утверждения о том, что Москва помогла ему победить.


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