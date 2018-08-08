ХАМАС заявил о прогрессе в переговорах с Израилем по Сектору Газы

Переговоры при посредничестве ООН и Египта, которые имеют целью уменьшить напряжение между Израилем и движением ХАМАС, которое контролирует Сектор Газа, успешно продвигаются.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление одного из высокопоставленных чиновников ХАМАС Халиль аль-Хайя.

«Мы можем сказать, что посредническая деятельность ООН и Египта между нами и Сионистским неприятелем (речь идет об Израиле — ред.) прогрессирует и мы надеемся достичь соответствующих хороших результатов в данном процессе. Главная задача — добиться спокойствия на границе», — заявил представитель ХАМАС.

Такие выводы были подтверждены одним из израильских депутатов, а потому возможен настоящий прорыв в нормализации отношений между Израилем и Газой, после многих месяцев обострения противостояния.

Как известно, эскалация противостояния началась 30 марта этого года протестами палестинцев на границе Газы и Израиля. В ходе беспорядков погибли сотни людей, главным образом со стороны палестинцев. Ситуация в Секторе Газа также усложняется морской блокадой со стороны Израиля и Египта.

Источник: Укринформ


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