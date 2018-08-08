Сенат США предложил Ассанжу дать показания по "роSSийскому делу"

Адвокаты WikiLeaks рассматривают предложение сенаторов.

Сенат США предложил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу дать показания по делу о вероятном вмешательстве РоSSии в президентские выборы в США в 2016 году. Копия письма опубликована в твиттере WikiLeaks.

BREAKING: US Senate Intelligence Committee calls editor @JulianAssange to testify. Letter delivered via US embassy in London. WikiLeaks' legal team say they are "considering the offer but testimony must conform to a high ethical standard". Also: https://t.co/pPf0GTjTlp pic.twitter.com/TrDKkCKVBx

— WikiLeaks (@wikileaks) 8 августа 2018 г.
В письме отмечается, что Ассанж может дать показания в закрытом режиме, в удобном для всех месте и в удобное время. Адвокаты WikiLeaks сообщили, что рассматривают предложение, передает Голос Америки.

В 2016 году сайт WikiLeaks опубликовал документы Демократической партии США, которые, по данным американских спецслужб, были украдены роSSийскими хакерами. Москва свою причастность к этому отвергает.Джулиан Ассанж находится на территории эквадорского посольства в Лондоне с 2012 года. Он не может покинуть территорию дипмиссии, поскольку опасается ареста по запросу Швеции и дальнейшей экстрадиции в США. Американские власти обвиняют Ассанжа в публикации секретных материалов Госдепартамента. Ему грозит до 35 лет тюрьмы и даже смертная казнь. Сам Ассанж обвинения отвергает и считает их политически мотивированными.

Ранее МИД Эквадора заявлял, что Ассанж не может вечно укрываться в их посольстве в Лондоне. Предоставление убежища основателю WikiLeaks уже обошлось властям Эквадора в пять миллионов долларов.

В марте 2018 года Ассанжа лишили всех средств связи за нарушение обещание не вмешиваться в международную политику. Это произошло после заявления Ассанжа с критикой высылки роSSийских дипломатов из западных стран в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей. В твитах от 26 марта Асанж писал, что вина Кремля в отравлении Скрипалей не доказана и что высылка роSSийских дипломатов только поможет Кремлю и дальше продвигать свою версию о заговоре против РоSSии.


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