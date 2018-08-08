Украина намерена увеличить контингент участников учений Sea Breeze

В нынешнем году в учениях приняли участие представители 19 стран-членов НАТО и союзников.

Президент Петр Порошенко намерен увеличить контингент военных и расширить районы проведения учений Sea Breeze к 2019 году. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Наше сотрудничество (со странами НАТО, принявших участие в учениях в 2018 году, - ред.) свидетельствует о единстве и готовности вместе защитить мир и общие ценности. В планах же в следующем году - увеличить контингент военных-участников учений, особенно военно-морских сил, и расширить районы проведения учений "Си Бриз-2019", - написал он.

Президент отметил, что в нынешнем году в учениях Sea Breeze приняли участие представители 19 стран-членов НАТО и союзников.

"Оценка менторов из 8 стран-членов четкая и однозначная - благодаря обучением был сделан большой шаг вперед по повышению уровня взаимодействия и координации ВМС Украины и военных сил стран-союзников. И военные учения "Си Бриз-2018" - это не только повышение такой совместимости, но и наращивание уровня морской и полевой выучки и слаженности многонациональных подразделений", - подчеркнул глава государства.

Напомним, украино-американские военные учения "Си Бриз - 2018", 9-21 июля проходили в Одесской, Николаевской областях, а также в северо-западной части Черного моря.

Украинско-американские учения серии "Си Бриз" проводятся ежегодно, с 1997 года. Они проводятся с целью подготовки и наращивания боевой готовности ВМС ВСУ на двусторонней основе, но являются открытыми для других стран.

В 2016 году один из этапов "Си Бриз" впервые прошел на Дунае.