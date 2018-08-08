Казахстан запретил ретрансляцию почти 90 зарубежных теле- и радиоканалов

Среди них оказались НТВ Плюс 3D, "Дождь" и Russia Today TV.

Казахстан запретил ретрансляцию почти 90 зарубежных теле- и радиоканалов
Фото: bitservis-tv.ru

Казахстан запретил ретрансляцию 88 зарубежных теле- и радиоканалов, которые не прошли процедуру перерегистрации согласно новому закону "О телерадиовещании".

Об этом в среду, 8 августа, министерство информации и коммуникаций на своем сайте, передает Немецкая волна.

Закон "О телерадиовещании", вступивший в силу 9 января, обязывал теле- и радиоканалы до 9 июля текущего года зарегистрироваться в Казахстане как юридическое лицо или провести учетную регистрацию их представительств.

По данным министерства, из 307 иностранных СМИ свои представительства открыли 219. Среди 88, у которых филиалы отсутствуют, оказались НТВ Плюс 3D, "Дождь", Russia Today TV, музыкальные и развлекательные каналы MUSICBOX, RU.TV, Fashion TV, THT-Comedy.

"Иностранные теле-, и радиоканалы, заинтересованные в продолжении ретрансляции и работы в Казахстане, должны будут открыть представительства и повторно пройти процедуру постановки на учет", - добавили в министерстве.

В июле сообщалось, что в подконтрольном украинским властям Мирнограде вещают роSSийские и сепаратистские телеканалы.

В апреле CБУ заблокировала ретранслятора роSSийских телеканалов в Киеве.


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